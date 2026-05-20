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新人相識1年今天520著中式禮服 現身新店戶所登記結婚

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
鍾先生與吳小姐2人相識1年，今天520攜手著中式禮服，現身新北市新店戶政事務所登記結婚。圖／新北市民政局提供
鍾先生與吳小姐2人相識1年，今天520攜手著中式禮服，現身新北市新店戶政事務所登記結婚。圖／新北市民政局提供

520因諧音「我愛你」，向來是情侶表白與慶祝的熱門節日，更是許多新人完成終身大事的首選。今年5月20日適逢農民曆宜嫁娶的好日子，雙重浪漫加持下，新店戶政事務所結婚登記預約系統一開放便隨即額滿，熱烈盛況讓人提前感受到滿滿的婚禮喜氣。

正式交往1年的鍾先生與吳小姐2人，今天甜蜜現身新店戶政事務所辦理結婚登記，鍾先生談起刻意挑選今天的理由，2人還相視一笑表示，看中520諧音「我愛你」的浪漫寓意，新店戶政事務所獨具特色的古風中式結婚背板，更是完美襯托他們費心準備的中式結婚禮服，在古典與現代的交織下，他們在新店許下了相守一生的誓言。

談起2人的相識淵源，鍾先生說，他的高中同學正好是太太的同事，經過真誠又熱烈的追求，2人發現彼此不僅心靈契合，更擁有相同的未來藍圖，這份堅定的陪伴，讓他們深信對方就是彼此的「命中注定」，決定在今天攜手步入婚姻的殿堂。

為配合520這個充滿愛意的大日子，新店戶政事務所特地準備「好柿成雙香氛蠟燭」贈送給現場新人。透過這款有著討喜柿子造型的香氛蠟燭，希望藉由暖心的香氣祝福新人「事事如意、幸福成雙」，也為這個浪漫的情人節增添一抹溫馨與甜蜜的儀式感。

鍾先生與吳小姐2人相識1年，今天520攜手著中式禮服，現身新北市新店戶政事務所登記結婚。圖／新北市民政局提供
鍾先生與吳小姐2人相識1年，今天520攜手著中式禮服，現身新北市新店戶政事務所登記結婚。圖／新北市民政局提供

鍾先生與吳小姐2人相識1年，今天520攜手著中式禮服，現身新北市新店戶政事務所登記結婚。圖／新北市民政局提供
鍾先生與吳小姐2人相識1年，今天520攜手著中式禮服，現身新北市新店戶政事務所登記結婚。圖／新北市民政局提供

結婚 520

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