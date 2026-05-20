賴總統喊0到18歲月領5千 家長問「怎麼發」：有感但不會多生

賴清德總統今天提出0到18歲每月補助5000元政策，不少家長都希望政府能盡快宣布政策細節，也有不少家長第一反應是，會不會是騙票、騙人生孩子？因為18年之後跳票，對政府來說，反正也沒差。

大部分家長認為，對於育兒來說，若每月補貼5000元，當然是有感的經濟減壓，因為現在養小孩很需要錢，從奶粉、尿布、托育、幼兒園、安親班，到才藝、補習、餐費，幾乎每個階段都在花錢。但是，這個津貼是怎麼發放？發給誰？又是什麼時候才能領？這些要等政府細節說清楚，才能知道有沒有幫助。

家長同時關心這是不是長期、穩定的政策，而不是短期政治支票。家長張小姐說，養孩子不是只靠每月補助，真正讓人不敢生的，還包括房價太高、工時太長、托育名額不足、幼兒園品質不穩、請育嬰假怕影響職涯等等。若只是發錢，卻沒有同步改善托育、教育和職場環境，恐怕很難真正提高生育意願。

育有3兒的新北市李姓家長表示，有補助可以拿沒人會反對，5000元因應基本開銷沒有什麼太大的問題，但小孩中學之後的生活花費就很難再以最低花費來計算，已經結婚和有孩子的人也不會因為每個月多個5000元再生下一胎，不生小孩也不是因為政府有沒有發錢，生育從來就不是這麼簡單的議題。

現今社會對生育的觀念已大幅改變，坦白說現在整個社會及職場環境對育兒並不友善，小孩只要一句話音量大一點，就會被公審說父母只生不教、生小孩就要有能力買車，加上治安持續走下坡、低薪無法因應物價漲幅、房貸壓力等，不生小孩已經是許多人深思熟慮後的最佳方案，這些都不是一個月給5000元就能解決的。

家長說，明眼人都知道，這個狗急跳牆的空頭支票根本不可能兌現，前陣子我國少子女化對策計畫就砸了5900多億結果全部打水漂，少子化辦公室的錢都不知道能補助多少了。

育有1子的曾先生表示，為什麼不推國教免費？學雜費也不用。這樣才是有感降低父母負擔、真的落實0-18歲的政府養。高中部分，因為要考試，如果孩子讀私校，可以補助同額金額。

育有1子的李先生則說，選舉要到了，政府其實可以把要發的錢分兩軌，一個是兒童帳戶，一個真的發錢給爸媽用，或是直接給每一個孩子國發基金的股份，反正孩子真的很少，「合法買票，買就對了。」