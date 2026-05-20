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520激戰「鴛鴦戲水」！情侶隔天急衝泌尿科 醫：暗藏4大危機

聯合新聞網／ 綜合報導
泌尿科醫師提醒，不建議民眾進行水中性行為，容易有感染風險。 示意圖／ingimage
泌尿科醫師提醒，不建議民眾進行水中性行為，容易有感染風險。 示意圖／ingimage

520的諧音為「我愛你」，雖然這天並非情人節，但仍成為不少人互表愛意的日子。然而泌尿科醫生提醒，許多情侶熱愛的「鴛鴦戲水」其實暗藏4大危機，包括：細菌交叉感染、性病傳染機率、保險套失效、私密處受傷，常導致下半身又痛又熱。

泌尿科醫師陳鈺昕在臉書粉專表示，一般自來水過濾處理後仍含有細菌、微生物，水中性行為容易引起陰道炎或泌尿道感染，醫師江佩璋也在IG提醒，戶外性行為常被包裝得刺激又浪漫，但海水、泳池、溫泉或溪水不等於無菌環境，從泌尿科與性醫學角度來看，牽涉到不少健康風險。

陳鈺昕指出，水其實並無法阻隔HIV、HPV、梅毒、淋病、披衣菌等性病，它們一樣會透過體液交換或皮膚黏膜接觸傳染，因此性行為結束後雙方應立刻清潔全身，並多喝水幫助儘快排尿，有助於將尿道中的細菌藉排尿沖走。

至於市售保險套雖然自帶水性潤滑液，但遇到水就容易溶解使保險套破損，加上性行為過程會受到水壓干擾，使保險套可能滑落或有滲漏風險，導致避孕失敗。

此外，由於水本身沒有黏性，會直接沖掉人體所分泌的天然潤滑液(e.g.巴氏腺液)，經強烈摩擦易造成皮膚撕裂傷，若想額外使用潤滑液輔助，應選用矽性潤滑液或防水配方。

根據元氣網報導，曾有女子與男友泡溫泉時進行性行為，之後出現發燒，頻尿、腰痛，就醫診斷後發現罹患泌尿道感染，且合併急性腎盂腎炎，延誤治療可能引發敗血症，有生命危險，醫生表示，一般情況下，不建議民眾於水中進行性行為，若真的很想試，應選環境乾淨的場所。

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