交友軟體聊到心累？內政部當紅娘辦單身聯誼今開放報名

厭倦網路交友總是無疾而終了嗎？內政部「遇見心動時」單身聯誼活動在20日中午12時開放網路報名，今年共推出14梯次、1,120個名額，且為降低民眾負擔，內政部補助2成活動費用，一日遊每人1,440元、兩日遊4,160元。

內政部表示，今年活動主打「告別螢幕社交」，希望讓民眾走出手機與網路，透過實際交流認識新朋友。活動地點遍布全台，其中首度納入雪霸、墾丁及太魯閣國家公園行程，結合戶外體驗與互動交流，讓參加者在自然環境中放鬆心情，增加彼此互動機會。

內政部指出，為降低參加門檻，今年提供活動費用補助，希望打造安全、優質且高CP值的公辦交友環境，讓更多年輕人願意參與。

另外，今年凡報名成功者，還可免費參加一場「線上形象講座」，由專業導師分享形象與溝通技巧，協助參加者提升自信，在活動中展現個人魅力。

內政部表示，政府舉辦單身聯誼活動，主要希望提供單身男女更多實體互動機會，各梯次名額有限，開放年滿18歲、在台設有戶籍的單身民眾報名參加。

相關活動資訊及報名方式，可至內政部115年「遇見心動時」單身聯誼活動專屬網站查詢。