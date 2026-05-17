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「為什麼要告訴你？」準備結婚男友卻拒談薪水 網揭2種可能：先別嫁

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露，自己和男友已開始認真討論結婚與生小孩，不過當她試圖了解對方薪資與財務狀況時，男友卻顯得相當抗拒。圖/AI生成
一名女網友透露，自己和男友已開始認真討論結婚與生小孩，不過當她試圖了解對方薪資與財務狀況時，男友卻顯得相當抗拒。圖/AI生成

當關係進入談婚論嫁階段，雙方對收入、存款與消費習慣的認知，常被視為未來生活的重要基礎。近日有一名女網友在Dcard發文，透露自己和男友已開始認真討論結婚與生小孩，不過當她試圖了解對方薪資與財務狀況時，男友卻顯得相當抗拒，也忍不住好奇「另一半不願透露薪水，這樣正常嗎？」貼文曝光後，引發大批網友熱議。

原PO表示，自己和男友平常並非極致AA制，而是以互相分擔、輪流付款的方式相處，不過男友偶爾會提到，自己其實有比較「多負擔一些」，例如部分聚餐場合只向男性收費。相比之下，更讓她在意的是兩人已開始討論結婚與生小孩，她認為彼此了解收入與財務觀念，是規劃未來生活很基本的一環，自己並不是想管對方的錢，只是希望對未來有基本概念。

然而當她開口詢問男友薪水時，對方卻不願正面透露，甚至反問「為什麼要告訴你？」讓她相當錯愕，也開始懷疑若談到婚姻卻連財務狀況都不願坦白，這樣的關係是否真的適合走入下一階段。

不少網友看完後迅速點出核心問題，認為關鍵不只是薪水高低，而是「信任感」。有人直言，「都談到結婚了還不敢講，代表心裡還在防」，也有人笑稱情況大概只有兩種，「不是賺很多怕被惦記，就是收入不理想怕被嫌棄」。還有網友認為，若真的財務穩定，通常不至於對薪資如此避而不談，「很多人其實藏不住優越感」，反而愈神祕愈讓人聯想到是否背後另有壓力。

但也有另一派網友從不同角度分析，認為有些人從小就對金錢隱私相當敏感，不願透露收入未必代表有問題，可能只是缺乏安全感，或曾有被另一半過度干涉消費的經驗。不過即便如此，多數留言仍偏向保守，認為如果連婚前都無法好好談錢，婚後恐怕更容易因柴米油鹽產生摩擦。有人直言「不知道財務狀況要怎麼結婚」，也有人提醒，組成家庭不只是感情好就夠，還牽涉到經濟能力、責任分工與價值觀磨合，因此不少網友最終仍給出同一句建議：「先別急著結婚。」

金錢觀向來是感情中的重要課題，許多原本感情穩定的伴侶，也可能因現實壓力而出現裂痕。本站曾報導，一名女網友透露，自己與男友交往多年，但出社會後雙方收入差距逐漸拉大，她不僅年薪突破百萬，也有固定投資與存款習慣；反觀男友年薪僅約50萬元，且長期是「月光族」，讓兩人在未來規劃上的想法不同，也讓她開始重新思考這段感情是否能繼續走下去。

結婚 薪水 婚姻 財務管理

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