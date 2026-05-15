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國際家庭日 彩虹愛家協會聚焦家庭情緒教育

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
今天是聯合國國際家庭日，彩虹愛家協會舉辦「2026親職教育論壇」，邀請親職專家談家長自身的情緒修復、孩子的心理韌性培養、繪本共讀SEL等主題，為家長提供帶得走的教養工具。記者董俞佳／攝影
今天是聯合國國際家庭日，彩虹愛家協會舉辦「2026親職教育論壇」，邀請親職專家談家長自身的情緒修復、孩子的心理韌性培養、繪本共讀SEL等主題，為家長提供帶得走的教養工具。記者董俞佳／攝影

今天是聯合國國際家庭日，彩虹愛家協會舉辦「2026親職教育論壇」，邀請親職專家周育如、李思賢、涂妙如等人，分別從家長自身的情緒修復、孩子的心理韌性培養、繪本共讀SEL等主題切入，聚焦實戰力，為家長提供帶得走的教養工具。

情緒教育越來越受到重視，論壇今天首登場的主題就是「情緒扎根．家庭同行」。師大教授李思賢論壇中分享，家庭教養對孩子心智發展、情緒管理與心理韌性的重要性。他說，現代家長面臨孩子網路、社群與3C沉迷挑戰，不能只靠監控軟體阻擋，更應以親子共讀、共同運動、遊戲互動等方式取代螢幕刺激。父母若長期忽略互動，可能造成孩子壓力與不安全感。真正的韌性不是避免所有挫折，而是在適度挑戰中，透過父母、老師與環境支持，學會跌倒後再站起來。

越來越多家長開始重視親子共讀，輔大兒童與家庭學系副教授涂妙如表示，親子共讀不只是說故事，更是高品質陪伴。研究發現，越早開始、越持續共讀，越能幫助孩子發展情緒覺察、理解、表達與調節能力；共讀也能提升孩子控制行為、穩定情緒的能力。她提醒，3至8歲是情緒能力發展關鍵期，需要成人有意識引導。

清華大學幼兒教育學系教授周育如則在論壇中分享，教孩子之前，父母與老師應先照顧好自己的心。父母的情緒模式，深受原生家庭、成長經驗與婚姻關係影響，甚至會在不自覺中把上一代的互動方式傳給孩子。她提醒，大人不必追求成為滿分父母，而是要學習覺察情緒、真誠面對自己，並在關係中修復與重建。當父母能照顧好自己、成為更穩定溫暖的人，孩子也能在更安全的互動中成長。

彩虹愛家協會秘書長陳進隆表示，5月15日是聯合國訂定的國際家庭日，因此也希望在這一天能鼓勵大眾於忙碌生活中，不忘建立溫暖、關懷、安全與包容的家庭關係。家庭是預防霸凌與心理問題的第一現場，期待論壇中帶來的深度對話，能讓「社會情緒學習」溫暖地走入每個家庭裡，為孩子們打造新時代的心理防彈衣，也預約一個具備韌性與安全感的未來。

情緒 親子 父母

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