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結婚一年就想逃！40多歲尪不會報稅 她崩潰：大完便只用清水洗手

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名網友分享，朋友結婚才一年，卻因先生多項行為讓她越來越無法忍受。示意圖。圖／AI生成
近日一名網友分享，朋友結婚才一年，卻因先生多項行為讓她越來越無法忍受。示意圖。圖／AI生成

婚後才發現另一半生活習慣難以接受該怎麼辦？近日一名網友分享，朋友結婚才一年，卻因先生多項行為讓她越來越無法忍受，從衛生習慣、外貌焦慮到金錢觀念都成為導火線，甚至已開始考慮結束婚姻

原PO在PTT發文表示，朋友的另一半從小學開始就沒有早上刷牙、洗臉的習慣，即使被提醒也沒有改善。更讓朋友崩潰的是，對方上完大號後也不會使用洗手乳或肥皂，只是用清水沖一沖，在她眼中幾乎等於沒洗手。雖然先生事後表示願意改進，但她也不可能每次都進廁所檢查，讓她覺得相當心累。

除了衛生問題，原PO也提到，朋友先生有禿髮狀況，外出時習慣戴鴨舌帽遮掩，就連到餐廳用餐也不願意拿下。朋友曾勸他不要一直戴帽子，或是真的在意就考慮植髮，但對方不是不聽，就是以「戴帽子比較時尚」帶過，讓她更加無奈。

原PO指出，朋友先生已經40多歲，且任職於高階教職工作，但生活與財務能力卻讓人傻眼。不只從未自己處理過報稅，一直都是由媽媽代辦，甚至曾對台灣人需要報稅感到驚訝，以為稅金會像帳單一樣由銀行每月自動扣款。

此外，對方對股票投資與理財也幾乎一竅不通，同樣交由母親處理。即使父母與另一半都曾鼓勵他學習，他卻總是隨便敷衍幾句，不願真正了解。原PO補充，對方雖稱自己很忙，但實際工時只有一般人的一半左右，讓朋友更難接受。

貼文曝光後，引發大批網友熱議，不少人認為這些問題在婚前應該就能察覺，紛紛留言，「是見面秒結婚嗎？現在哭X小」、「當初結婚是圖他啥？家裡很會賺錢？」、「婚前可以同居啊」。也有網友表示，「如果他們家庭什麼都有了，確實真的不用投資，誰說錢一定要用來投資賺更多錢」、「大號完只用清水洗也還好，又不是屎拉到手上」。

不過也有網友認為，「對投資一竅不通，在這年代完全不行」、「男方聽起來生活習慣很差」、「這種被管錢的人，有一個特性就是他有多少花多少」、「怎麼有人想嫁這種媽寶」。

結婚 離婚 婚姻

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