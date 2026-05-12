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台男超愛用「1詞」稱呼另一半 日本女生超衝擊：會生氣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本女網友分享，發現許多台灣已婚男性習慣用「老婆」稱呼另一半，讓她相當衝擊，因為這種說法，可能會讓不少日本女性感到不舒服。示意圖／ingimage
一名日本女網友分享，發現許多台灣已婚男性習慣用「老婆」稱呼另一半，讓她相當衝擊，因為這種說法，可能會讓不少日本女性感到不舒服。示意圖／ingimage

一名日本女網友分享，發現許多台灣已婚男性習慣用「老婆」稱呼另一半，讓她相當衝擊，因為這種說法，可能會讓不少日本女性感到不舒服。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，台灣男性經常會以「老婆」稱呼妻子或女朋友，但若從日文角度來看，「老」帶有年長的意思，而「婆」則有「老太婆」的含義，若在日本直接這樣稱呼另一半，很多女性可能會因此感到不悅，甚至不太能接受這種叫法。

貼文一出後，留言區有一位自稱中文系畢業的網友回應，「老」應解釋為尊敬或親近之意。像是「老闆」、「老師」、「老哥」都是這種用法。而「婆」字本身是成年女性之意。「老婆」可以理解成「我親愛、尊敬的女人」。

此外，也有不少網友回應「現在連日本人都這麼無聊？要用自己文字的理解來批判別人？」、「台灣有台灣的用法，日本有日本的說法」、「老婆、老公是口語化的稱呼，比較親暱喔」、「日本的文化不是台灣的文化，不用套在台灣身上」、「因為兩個人要牽手一起走到老，這是最浪漫的事」、「拿日文漢字解讀中文，是有什麼問題嗎？」、「這是一種尊重又親密的叫法」。

事實上，日本是台灣人最愛旅遊的國家，也有不少日本人喜歡來台觀光，兩地的生活、文化差異也常常被拿來討論。本站曾報導，一名在台灣工作的日本女網友分享，日本的女廁有特別規劃出給女生補妝的「補妝區」，像是購物中心的廁所，大部分都有設置，但在台灣的女生廁所卻非常少見。

對此，不少女網友都回應「台灣的日系百貨如果空間夠，有的有（補妝區），最值得讚賞的是上下兩個鎖」、「台灣有啊，只是比較少放椅子」、「京站b1廁所有補妝區，還有打燈」、「林口三井有獨立隔間的補妝室，我覺得很棒」、「南港Citylink也有呀！蠻漂亮的只是沒有打燈」、「台中中友百貨C棟三樓廁所有，不過燈沒有很亮」。

日本 台灣 夫妻 情侶 文化差異

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