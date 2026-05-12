快訊

專制政府的粉飾變臉：緬甸軍政府聘說客改變國際形象、合縱連橫分化反抗軍

飯店、廁所、住家都有風險！針孔攝影機可能藏在哪、如何自保一次看

美國丹麥密談曝光！格陵蘭擬增設3美軍基地 傳「列入美領土」

聽新聞
0:00 / 0:00

剛退伍贊助女友母女日本行1萬5 24歲男被一句話刺傷：太少嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名24歲男網友表示，得知女友將和媽媽一起去日本旅遊10天後，在手頭不太寬裕的情況下，仍主動拿出1萬5000元贊助女友旅費，沒想到竟被女友媽媽嘲笑「只有給妳15000喔」，讓他當場相當受傷。示意圖／Ingimage
一名24歲男網友表示，得知女友將和媽媽一起去日本旅遊10天後，在手頭不太寬裕的情況下，仍主動拿出1萬5000元贊助女友旅費，沒想到竟被女友媽媽嘲笑「只有給妳15000喔」，讓他當場相當受傷。示意圖／Ingimage

情侶間的金錢觀常成為感情中的敏感課題。一名24歲男網友近日在Dcard發文表示，得知女友將和媽媽一起去日本旅遊10天後，雖然自己才剛退伍、出社會工作2個月，還背著二手車貸款，但仍主動拿出1萬5000元贊助女友旅費，希望對方能玩得更開心。沒想到，女友媽媽得知後竟當面笑說「只有給妳15000喔」，讓他當場相當受傷，忍不住上網求問，「1萬5000元真的會太少嗎？」

原PO透露，自己今年24歲，前陣子剛當完兵，才剛步入職場工作2個月，因工作需求買了二手車，目前每月需繳6000元車貸。雖然經濟狀況不算寬裕，但得知女友將與母親赴日旅遊10天後，仍想盡一份心意，因此主動贊助1萬5000元，希望女友能玩得盡興。

不過，讓他難受的是，女友媽媽得知後竟笑著說「只有給妳15000喔」，還當場笑個不停。原PO坦言，女友當下其實也有出聲制止媽媽「不要這樣子」，但他聽到後心情仍受到影響，「難道15000真的會太少嗎？」

貼文曝光後，立刻引發大批網友熱議，許多人替原PO抱不平，認為他已經相當大方，「根本一毛錢都不用給好嗎」、「太多了吧，為什麼要贊助」、「有贊助就很好了，她媽媽很沒品」、「我覺得有給就很好了誒，不懂她媽媽在笑什麼」。

也有不少人提醒原PO，要注意感情中的金錢界線，「你錢自己存好，不要隨便拿給女生，你第一次幫她出她會感謝你，之後不幫她出她會怪你」、「對珍惜你付出的人好就好」、「幸好你女友沒有這種想法，甚至有制止媽媽」、「不用出！真的不懂為什麼要贊助旅費或是過年給紅包」。

另外，有網友想到網紅感情金錢糾紛的時事話題，紛紛留言調侃，「你的英文名字叫Andy嗎」、「你是Andy 2.0？」、「第一時間就想到Andy還是什麼包養關係，對方媽媽這樣反應也是非常不行」，並分析問題不在金額多少，而是對方家長的態度，「重點不是15000夠不夠，而是別人願意出心意，卻被當面嘲笑，真的很沒禮貌」、「15000我拿去捐給公益團體還可以抵稅勒」。

伴侶間該怎麼談錢是一門學問，一名女網友表示，媽媽從小就提醒她，別向另一半坦白自己的資產，認為沒有保障。不過看著男友並不是會打自己算盤的人，她實在猶豫要不要繼續遵守媽媽的叮嚀，還是向男方坦承。不少網友紛紛提出意見，多數人則建議論及婚嫁後再討論。

相關新聞

剛退伍贊助女友母女日本行1萬5 24歲男被一句話刺傷：太少嗎？

情侶間的金錢觀常成為感情中的敏感課題。一名24歲男網友近日在Dcard發文表示，得知女友將和媽媽一起去日本旅遊10天後，雖然自己才剛退伍、出社會工作2個月，還背著二手車貸款，但仍主動拿出1萬5000元贊助女友旅費，希望對方能玩得更開心。沒想到，女友媽媽得知後竟當面笑說「只有給妳15000喔」，讓他當場相當受傷，忍不住上網求問，「1萬5000元真的會太少嗎？」

【聯副文訊】聯副／筆會《譯之華》論壇：左翼精神與文學傳承

中華民國筆會舉辦「筆會季刊《譯之華》論壇」，將於5月24日（日）下午二點到四點，邀請傅大為與呂正惠對談，主題為「左翼精神與文學傳承」，由筆會會長廖咸浩主持。地點在紀州庵文學森林新館三樓（台北市中正區同安街107號，近捷運古亭站2號出口）。免費入場，歡迎參加。

【動物浮世繪】張雅惠／消失的10分鍾

同事間只要聊起這隻拉布拉多犬，免不了提到那難忘的事件。

【微光行動】李敏漩／黑暗來臨之前

當我們在日常生活中遇到一位視障人士時，會直覺認為他完全看不到。但其實視障者的視覺分成很多種，有人能感受到光的存在，有人能看見毛玻璃般模糊不清的樣子，也有人眼前的畫面是破碎的，或者無法感受到光的存在，也就是真正地活在一片黑暗之中。

【海的彼岸有什麼】劉彥辰／神隱之門

此話一出，冷空氣明顯一緊，注意力密度變高的緣故，雖然你不說我不說大家不說，但誰都知道誰都在聽。

【文化筆記】方慧潔／伊朗國王與北溝故宮的一段舊影

對多數人而言，伊朗雖擁有悠久歷史與文化，卻仍帶著距離與神祕感，是個不易親近的地方。然而在台灣，有一段與伊朗短暫交會的往事被保留下來……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。