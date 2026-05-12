剛退伍贊助女友母女日本行1萬5 24歲男被一句話刺傷：太少嗎？

情侶間的金錢觀常成為感情中的敏感課題。一名24歲男網友近日在Dcard發文表示，得知女友將和媽媽一起去日本旅遊10天後，雖然自己才剛退伍、出社會工作2個月，還背著二手車貸款，但仍主動拿出1萬5000元贊助女友旅費，希望對方能玩得更開心。沒想到，女友媽媽得知後竟當面笑說「只有給妳15000喔」，讓他當場相當受傷，忍不住上網求問，「1萬5000元真的會太少嗎？」

原PO透露，自己今年24歲，前陣子剛當完兵，才剛步入職場工作2個月，因工作需求買了二手車，目前每月需繳6000元車貸。雖然經濟狀況不算寬裕，但得知女友將與母親赴日旅遊10天後，仍想盡一份心意，因此主動贊助1萬5000元，希望女友能玩得盡興。

不過，讓他難受的是，女友媽媽得知後竟笑著說「只有給妳15000喔」，還當場笑個不停。原PO坦言，女友當下其實也有出聲制止媽媽「不要這樣子」，但他聽到後心情仍受到影響，「難道15000真的會太少嗎？」

貼文曝光後，立刻引發大批網友熱議，許多人替原PO抱不平，認為他已經相當大方，「根本一毛錢都不用給好嗎」、「太多了吧，為什麼要贊助」、「有贊助就很好了，她媽媽很沒品」、「我覺得有給就很好了誒，不懂她媽媽在笑什麼」。

也有不少人提醒原PO，要注意感情中的金錢界線，「你錢自己存好，不要隨便拿給女生，你第一次幫她出她會感謝你，之後不幫她出她會怪你」、「對珍惜你付出的人好就好」、「幸好你女友沒有這種想法，甚至有制止媽媽」、「不用出！真的不懂為什麼要贊助旅費或是過年給紅包」。

另外，有網友想到網紅感情金錢糾紛的時事話題，紛紛留言調侃，「你的英文名字叫Andy嗎」、「你是Andy 2.0？」、「第一時間就想到Andy還是什麼包養關係，對方媽媽這樣反應也是非常不行」，並分析問題不在金額多少，而是對方家長的態度，「重點不是15000夠不夠，而是別人願意出心意，卻被當面嘲笑，真的很沒禮貌」、「15000我拿去捐給公益團體還可以抵稅勒」。

伴侶間該怎麼談錢是一門學問，一名女網友表示，媽媽從小就提醒她，別向另一半坦白自己的資產，認為沒有保障。不過看著男友並不是會打自己算盤的人，她實在猶豫要不要繼續遵守媽媽的叮嚀，還是向男方坦承。不少網友紛紛提出意見，多數人則建議論及婚嫁後再討論。