想逃離的家 新住民媽媽家暴求生路

母親節將至，許多家庭準備歡度佳節，但對遭遇婚姻暴力的新住民媽媽而言，家卻是最想逃離的地方。法律雖已保障她們離婚後可繼續留在台灣，但語言不通、不懂法律，又怕失去孩子，讓很多人持續在家暴中受困。

根據台大教授林明仁團隊去年發表的研究，受害者平均隱忍4.2年才通報家暴。中央社近期訪談3位來自越南、中國與印尼的母親，看見她們多年徘徊在社會安全網外、苦尋出口的掙扎。

如果離婚 「孩子怎麼辦」

來自越南的阿悅（化名）說，前夫開始打她時，她嫁來台灣3年多，老二剛滿1歲。當時她在台灣只有一名朋友，朋友陪她到警局報案。警方告訴她，她沒有台灣身分證，離婚後可能得回越南，也勸她，丈夫幾年來第一次動手，先原諒他。

之後1年多，儘管警方介入、法院核發保護令，阿悅仍多次遭家暴。

她說：「我一直被打、一直被打，就算忍耐也沒有用。」

心灰意冷下，她離家住進庇護所，但放不下兩個孩子，偶爾返家探視，又得面對暴力。在社工與義務律師協助下，她2年多後取得台灣身分證，之後贏得孩子監護權。

如今阿悅在工廠上班。她說，「我有存到一些錢，養2個孩子」，很感謝一路幫助她的人。

從印尼嫁來台灣的英達（化名），也曾獨自承受多年家暴。直到孩子把家中情況告訴老師，她才知道衛福部的「113保護專線」。

英達說，當時她沒有台灣身分證，想知道離婚是否就會被遣返，「我兒子怎麼辦？」她也想到母親常說：「不可以動不動就講離婚，這就是你的命。為了小孩，我們家沒什麼離婚的。在複雜的情緒交織下，除了忍耐，她不知道能怎麼做。

社安網提供英達婚姻諮商與日常扶助，但丈夫後來發生車禍，脾氣變得更暴戾，直到罹患癌症後，態度才軟化。英達選擇原諒，扛下照顧年邁婆婆、罹癌丈夫與孩子的重擔，並兼做多份零工，只盼先生能看到孩子畢業，孩子有更好的未來。

家暴離婚後可無條件留台

台灣1998年制定「家庭暴力防治法」，為亞洲首例，建立強制通報機制，明定政府協助受害者重建生活的責任。法制日趨完備，但對新住民而言，要順利取得社安網支持仍不容易。

南洋台灣姊妹會理事長洪滿枝說，許多受害者被打後，先躲到同鄉家，想到孩子又回家，之後再受暴、再逃離，反覆循環，「沒有真正能依靠、處理這段不健康關係的地方」。

過去，就像阿悅、英達一樣，多數外籍新住民受害者都因擔心被遣返，而不敢離婚。

2024年上路的「入出國及移民法」修正案已賦予因家暴離婚者在台灣繼續居留的權利，只要提出向警方報案的證明即可，不需要有設籍台灣的未成年子女、也無須經法院判決離婚。

移民署專門委員李明芳表示，家暴離婚的新住民可改以「其他」事由居留，沒有其他條件。居留證可每年申請延長，次數不限；合法居留滿5年後可申請永久居留，無須符合財力或薪資門檻。

不過，許多新住民仍不了解這項上路約2年的修正案。南洋台灣姊妹會執行秘書周慧盈表示，期待政府以多語、生活化方式加強說明，讓受害者清楚這項權利。

求救如走迷宮繞彎路

衛福部統計，2024年共有8萬5201件親密關係間的家暴通報案，受害人數6萬3122人，其中1979人為外籍新住民。近5年外籍受害者每年平均有1969人。考量未通報的案例，數字恐有低估。

受害者通報後，個案會轉介至居住地的地方政府，由主責社工接手，依需求提供通譯、庇護住所、子女轉學、法律扶助、心理諮商等津貼，與就業訓練協助等。

中國籍新住民曉玲（化名）形容，最初求助過程像走迷宮。好幾個月裡，她帶著孩子在移民署、海基會、區公所間奔波，她的疑問始終沒有獲得解答。

她回憶，第一次接觸社工時，她擔心庇護所離孩子學校太遠，也得不到明確回應，「（社工）什麼都不說，我就不敢去，當時挺多對未知的害怕」。

當時曉玲已拿到第4張保護令，先生對她的暴力甚至讓孩子受驚，她決定搬進庇護所。在社工協助下，處理離婚、監護權與轉學，母子終於有了安心的家。

曉玲說，她盼社安網應對受害者時，能更透明，受害者才不用走太多「彎路」。

通譯社工長期不足

曉玲求助過程經歷不少摸索，不懂中文的受害者處境更不易。消弭語言障礙，是求助的起點。

長期在第一線協助受害姐妹的洪滿枝說，通譯不足是長年問題，「姐妹常找不到通譯」，即使懂中文也不代表就能解釋法院信函，偏鄉更缺乏熟悉法律用語的專業通譯。

監察委員葉大華認為，台灣亟需建立完善通譯制度、培訓人才；各機關應整合人才庫，汰除不適任通譯。隨著移工與新住民增加，通譯需求只會愈來愈高，可鼓勵新住民第二代投入。

她說，合理報酬是提升通譯品質的關鍵，同時也關乎地方政府能否留住社工。若缺乏良好的勞動條件，社福的前線人力恐因其他行業的磁吸效應而更加速流失。

新北市家防中心主任許芝綺說，新北市負責親密關係暴力案件的社工，平均每人同時承辦30至35案，高於20至30案的理想值。家防中心優先處理緊急救援，長期陪伴則與民團社工合作。

縣市資源落差大

由於各地方政府預算分配與施政優先順序不同，提供給受害者的資源也有落差。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋、勵馨基金會執行長王玥好都表示，有些縣市經費不足，庇護或相關費用每年6、7月即用罄，影響受害者與孩子甚鉅。

截至2023年底，全國共有26處緊急短期庇護所、312個床位；另有23處中長期庇護所、109戶。

新北市2020年開全國首例，在林口社宅提供20戶作為家暴受害者庇護所，最長可住2年，並設有供受害者及其子女心理治療的空間，協助他們逐步修復傷痛。

此外，許芝綺說，新北市社宅抽籤時，家暴受害者可獲較高積點，優先權比一般申請者略高。

苗栗縣社會處處長張國棟說，對家暴受害者的服務會因經費彈性調整，但一定會維持基本內容。今年初也新增一處庇護所，提升收容量能，並將家暴受害者與性侵受害者的庇護空間分開。

社安網的挑戰

衛福部保護司司長郭彩榕表示，全國家暴防治預算由2020年新台幣50億元提高至2023年75億元，4年成長50%；其中，中央補助地方的預算從4億4千萬餘元提高到12億4千萬元，成長2.8倍，這幾年也持續增加。「社安網2.0」計畫擴大全國的保護性社工人數，從2025年的1985人逐年提高，今年預計增加至2066人，2030年成長至2330人。

台灣家暴社安網持續強化，仍存在不少亟待修補的缺口。洪滿枝舉例，不少姐妹因名下有一些存款或保險而無法申請免費律師，但她們其實很需要這項服務，因為這些錢一旦投入訴訟，日常生活恐難以為繼。

受暴新住民媽媽的故事凸顯，唯有讓制度真正落實、並貼近現實處境，社安網才能在關鍵時刻接住每一位在恐懼中尋找出口的母親。

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