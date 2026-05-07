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生一胎給付補足至10萬 國保產婦可補領5萬多元

中央社／ 台北7日電
生育示意圖。圖／AI生成
生育示意圖。圖／AI生成

政府推動好孕3方案，今年起不論投保何種社會保險或無保險者，生一胎可領原有生育給付並且補足至新台幣10萬元，母親節前陸續入帳，以國保原本給付4萬2206元為例，將可再領5萬多元。

因應少子女化問題嚴重，行政院今年起推動好孕3方案，包含將現行不同社會保險的生育給付齊頭式拉高到10萬元，國民生一胎就能拿到10萬元、生雙胞胎能領20萬元，整體預算共47.2億元，預算已到位。

根據規定，不同身分的社會保險各有不同的生育給付標準，其中勞工保險為6個月之平均月投保薪資×2個月、國民年金保險為月投保金額×2個月，農民健康保險為月投保金額×3個月，因此這次齊頭式拉到10萬，皆有不同額度加計。

勞保來說，勞保生育給付若以投保薪資最高4萬5800元×2計算，最高可領到9萬1600元，加發補足至10萬，可再立補領8400元。

農保部分，目前月投保金額一律為2萬400元，生育給付可領6萬1200元，加發至10萬，可補領3萬8800元。

國保則是以2萬1103元計算，生育給付為4萬2206元，以加發至10萬計算，可補領5萬7794元補助。

勞保局表示，只要是今年1月1日起出生的本國新生兒，無論媽媽是投保勞保、國保、農保，或未參加相關社會保險者，可請領原有社會保險生育給付加計政府發給的生育補助，合併每胎10萬元。

勞保局近日也啟動撥款作業，補發今年1月起因預算未審而遲未給付者，勞保局說，國保及未參加相關社會保險者今天入帳，勞保、農保則明天入帳。

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