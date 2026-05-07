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告白神器變時代眼淚？他被甩「吃完整盒」 網笑：現在用這個9成失敗

聯合新聞網／ 綜合報導
告白示意圖。圖／AI生成
告白示意圖。圖／AI生成

近日在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」中，有網友貼出一張金莎豪華金鑽禮盒的照片並發文詢問：「有沒有人買了之後告白失敗來退貨的？」該貼文迅速引爆討論，吸引大批網友留言分享自身經驗與看法。

從照片中可以看到，該禮盒內含48顆金莎巧克力，售價539元。雖然看似是一份誠意滿滿的告白禮物，但網友們的回應卻充滿戲謔與幽默。有網友表示：「我大學同學告白失敗，在停車場把整盒吃了」、「本來很傷心，吃完那盒很傷腎」，甚至有人笑稱「不要退，可以送我，但不接受告白」。

針對使用金莎作為告白禮物的方式，網友們意見分歧。有些人認為金莎告白已過時，「現在的年輕人還會用金莎告白嗎？」、「現在用金莎告白，10個9個失敗！」、「蛤？年輕人應該不會吃金莎了」。甚至有人建議：「金莎告白？要不要乾脆用西莎告白，至少還能搏個有創意的印象。」

然而，也有網友對此表示支持，認為金莎仍然是一份溫暖的禮物。「有啊，我與老婆現在都還有互送呢…我們都很開心，這可不是老套，就是這樣才是真感情。」另一位網友則回憶道：「想到以前都是一顆金莎花送女同學或者是愛心的，沒想過有人會送這麼大盒的。」

《網路溫度計DailyView》曾在情人節透過大數據分析，整理出喜歡一個人的10個曖昧舉動。許多人認為，暗戀時的小舉動往往藏著真實心意，像是找機會與對方聊天、記住對方的喜好等。這些細膩的情感累積，或許比一份禮物更能觸動人心。

金莎 禮盒 好市多 巧克力

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