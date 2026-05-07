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先生外派不在家…婆婆喪偶寂寞狂突擊拜訪 媳婦求救：壓力好大

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳問題示意圖。圖／AI生成
婆媳問題示意圖。圖／AI生成

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發表一篇求助貼文，訴說自己因丈夫長期外派，獨自帶孩子的同時，還需要面對婆婆不提前約時間就突然登門造訪的困擾，引發網友熱烈討論。

這名媳婦表示，自己與丈夫感情良好，丈夫也非常孝順婆婆。然而，自從公公過世後，婆婆經常表示自己晚上感到憂鬱且睡不著。起初，媳婦曾邀請婆婆來家裡過年，一起享用外帶的團圓飯，避免回婆家煮飯的麻煩。但婆婆似乎因此養成習慣，開始以各種理由頻繁造訪媳婦家，甚至不提前通知，每次到樓下才打電話要求接她上樓。

媳婦坦言，丈夫雖然曾提醒婆婆需要事先與她約好時間，但婆婆似乎故意忽視這項要求。丈夫希望她能忍耐，並表示再過半年就會回台灣接家人到國外生活。然而，媳婦面對這樣的情況感到壓力巨大，不知如何在不破壞關係的前提下解決問題。

貼文曝光後，網友紛紛留言提出建議。部分網友認為應該採取冷處理方式，包括「電話不要接」、「讓她白走幾趟她就懂了」、「裝作不在家」，甚至建議安排婆婆參加課程或多交朋友，以減少孤寂感。

但也有網友持不同看法，認為媳婦應該體諒婆婆的孤獨心情，有人表示：「公公過世後，她一個人也很寂寞，二、三個星期來一次其實不算頻繁。」也有人指出：「妳也會老的一天，到時候希望兒子和媳婦怎麼對待妳呢？」更有網友提到：「人家生了一個優質兒子給妳當老公，妳幸福甜蜜安穩過日子，總不能只想得好處卻不想承擔一點責任吧。」

媳婦 婆婆

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