月子中心也要AA？男友1句話踩雷 網全看傻：快放生

月子中心也要AA？一名女網友分享，與男友平時採AA制，沒想到討論到生小孩後入住月子中心的費用時，男方竟堅持「一人一半」，還稱自己也有精神上的付出，讓她當場心寒提分手。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「心裡跨不過男友說月中AA的坎」為題，指出自己28歲，已有生育規劃，平常和男友採AA制，男友薪水比她略高一些，目前住在女方家，但她不收房租、水電費，也不特別要求禮物。近期談到未來若生小孩、入住月子中心的費用分攤時，男友卻認為應該各付一半，理由是「男生也很辛苦，精神上也有損失」，讓她難以接受。

這名女網友坦言，聽到這番話後心灰意冷，幾天後選擇提出分手，雖然男友隨後哭著道歉，表示當時思慮不周，但她仍對這件事耿耿於懷，也開始懷疑自己是否不值得被好好對待？

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「月中還能AA，就真的是不夠愛妳而已」、「月中AA真的蠻丟臉的，身邊沒有男同事會說出這種話」、「分吧！他感覺根本沒那麼愛，這個也要AA」、「那女性懷孕的痛跟精力，要怎麼跟他AA？談個戀愛談得斤斤計較，就是不愛」、「他哭是因為差點失去飯票」、「要生小孩不要選AA男」、「他不是知道錯了，而是找不到像妳有錢又心軟的女孩」。

不過也有部分網友持相反意見，指出「真脆弱的感情，自己想要的，有錢自己出不就解決，說到底也是在斤斤計較」、「我覺得是想要小孩的人出」、「這件事沒有任何問題啊，女人也可以霸氣全付啊，不要講的好像結婚生子就是女生吃虧一樣」。

你和另一半交往也會採用AA制嗎？本站曾報導，一名女網友分享，在上一輩的年代，追求女生通常是男生主動請客，不解為何現今的男生，覺得AA制才比較公平？同時也好奇「AA是不是就代表少了浪漫，還是只是價值觀不一樣呢？」。

對此，不少男網友表示「因為付出不一定有回報，以前可能還好，現在是越來越誇張，揪一個女生吃飯，她可以帶一群閨密來，吃太便宜還要被嫌」、「以前不AA，但是男女雙方付出都會是有來有往。現在不AA，是因為受過太多傷害了」、「AA男不是一天造成，只是漸漸覺醒罷了」、「以前就遇過一個把我當ATM的女人，什麼都要我出，浪費20幾萬，看我不想出錢，還不是把我一腳踢開，幫別人養老婆幹嘛」。