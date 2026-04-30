「不拿白不拿？」婆婆逼媳婦出錢養公公 網怒轟：太離譜

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，分享自己與婆婆之間的家庭糾紛，引發網友廣泛討論。該名媳婦表示，當初她坐月子時，婆婆竟然拿著家庭開支付簿，一頁一頁翻給自己的母親看，並不斷重複提到公公即將退休，要求媳婦將自己的薪水貼補公公的退休生活費用。

面對婆婆的要求，娘家表達了強烈反對。媳婦的母親直言：「妳還有拿妳自己兩個兒子的孝親費，怎麼能轉嫁生活成本到媳婦身上？」然而，婆婆不僅不理會，甚至還請公公打電話與親家母爭吵，導致兩家關係惡化，最終斷絕來往。

該名媳婦回憶起此事時提到，當時婆婆在與她母親交談的過程中，不僅表現出「不拿白不拿」的態度，還多次以斜眼示意她應該主動將薪水交出。多年後，她與父親提起此事時，父親感到難以置信，並表示：「我們從沒拿過妳的薪水，她怎麼還會有這種想法？」

該篇貼文一經曝光，立刻引來大批網友留言討論。多數網友對婆婆的行為感到憤怒，紛紛表示：「這對公婆真的太超過了！怎麼可以這樣騷擾娘家？」、「妳老公的態度也很重要，他有沒有支持妳？」、「這種人真的不要臉到極致了！」更有人擔心地說：「他們會不會哪天連妳爸媽的遺產都想搶？」

此外，也有網友提醒原PO要堅守自己的底線，不要輕易妥協，並呼籲其他媳婦們在面對不合理要求時，要勇敢說「不」，保護自己與原生家庭。