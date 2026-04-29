女友一句「沒以前硬」他尷尬了 醫曝情侶看診真實對話

泌尿科醫師黃維倫近日分享一段門診經驗，一對情侶因「硬度問題」一同求診，卻意外凸顯雙方對狀況的認知落差。女友直言男方「沒有以前那麼硬了」，甚至指出過程中「後面會慢慢變軟」，讓男方在一旁略顯尷尬，僅低調回應「還可以」。

黃維倫在臉書粉專「U and泌的鳥醫師．黃維倫」發文指出，類似對話在診間相當常見。多數男性容易將硬度視為面子問題，不願正面承認變化，但伴侶往往是最早察覺異狀的人，包括性行為頻率降低，或過程中出現中途疲軟等情形。

他進一步說明，根據美國性學研究，若伴侶能一同參與評估與治療，不僅能提升接受度，也有助於改善效果。這不只是生理數據的恢復，更牽涉到親密關係的品質，因為「性從來不是一個人的感受」。

針對治療面向，黃維倫表示，現今醫療評估已相當全面，除了硬度本身，還會檢視血液循環、代謝狀況、荷爾蒙變化，甚至長期壓力等因素。多數情況只要找出原因，解決方式往往比想像中單純。

他也分享，當天看診結束後，情侶一同離開診間，女方忍不住碎念「就跟你說要早點來看吧」，這次男方則笑著沒有反駁，氣氛明顯緩和。

黃維倫觀察，不少人將性功能退化視為「必然的衰老」而選擇隱忍或迴避，但其實透過醫療評估，多半能找回滿意的性生活。他也樂見越來越多伴侶願意放下避諱，一起面對問題，主動尋求專業協助。

本站報導，有醫師指出，男性不舉其實不分年齡，但年紀輕輕患有勃起功能障礙，在門診愈來愈常見，平均年齡約40歲。這項在過去被視為中老年困擾的泌尿道症狀，在青壯世代已相當普遍，原因包括心理壓力、生活習慣到潛在的疾病警訊。有許多人因面子問題不願就醫，錯失及早治療的機會，導致治療更困難，甚至造成永久性損傷。