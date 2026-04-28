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夫姓「逄」…準媽求助寶寶怎取名？ 網友「1命名」獲5萬讚叫好

聯合新聞網／ 綜合報導
孕婦示意圖。圖／AI生成
孕婦示意圖。圖／AI生成

取名字是一門學問，除了要考量到好不好聽、念起來是否順口之外，也會直接影響給他人的第一印象。有網友在Threads詢問，先生姓「逄ㄆㄤˊ」，會怎麼給男孩和女孩取名，引發討論。

一名準媽媽表示，丈夫的姓氏「逄ㄆㄤˊ」非常少見，因此發文問網友假如懷的寶寶是女生，會怎麼取名，同時也想知道若懷男寶寶，可以取哪些好聽的名字。

貼文引發熱議，一名網友認為，「每個孩子都像光一樣降臨到爸媽身邊，所以不管男女，我都建議叫做逄光」，留言獲得5萬人按讚，許多人笑回「覺得很有道理但好像又哪裡不太對」、「他的朋友永遠會記得他」、「這個上國中一定被霸凌」、「害我笑到黑咕」，還有人順勢延伸「如果希望孩子以後是個研究生的話，就叫逄光研吧」。

有網友結合日本小獼猴Panchi君的時事梗，建議原PO可以給女孩取名「逄琪，Panchi」，也有人以英國小說家伊恩·佛萊明在1953年創作的虛構角色「詹姆士·龐德」為靈感，表示「不論中文名如何，男孩的英文名請一定要取James」、「那看來中文就是單名一個『德』」。

還有一位網友解析幫孩子命名原則，表示「逄是上揚音，名字配上揚音為宜，配一聲很容易被取綽號膀胱」，建議取名時最好能使用國台語多唸幾次，避免小孩被諧音取笑。而且，逄已經是稀有姓氏了，名字盡量避免使用電腦打不出來的生僻字，以免日後就學、就業時，登記姓名造成困擾。

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