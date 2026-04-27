人夫肝瘤破裂送ICU！妻表現冷淡…女同學天天探望 揭出軌爆衝突

清官難審家庭事，更何況是醫生？台灣1名醫生在網上表示，日前遇到1名人夫病人因肝腫瘤破裂休克，需要入住加護病房，當時沒有親友探望，於是按照程序致電通知病人妻子，但對方反應冷淡，稱不知道丈夫最新病況，指他3年前搬去台南，和家人關係疏離。

正當醫生以為無人探望男病人之際，突然有1名女子現身，自稱是其病人的「同學」，其後每日前來探病，「問的問題很精準，連病人的用藥史、生活習慣都講得出來」，相信她就是男病人的現任伴侶。2天後，病人的元配前來醫院，當場與小三劍拔弩張，「不到半小時，病房廣播找警衛，整層樓都聽得見爭吵聲」。該名醫生慨嘆，婚外情釀成的衝突遲早爆發，「只是時間早晚的問題」。

男病人送院無人陪同

加護醫學部醫師陳志金在Facebook專頁表示，早前1名男病人因肝腫瘤破裂休克而被送到加護病房，最特別的並非病情，反而是「門外竟然是空的」，即無人陪同送院。

妻子不知道丈夫最新病況

陳醫生按照程序致電病人妻子，「她的聲音很平穩，平穩到不像在談一個有生命危險的丈夫」，妻子明言知道丈夫有腫瘤，卻反問「之前醫院不是說好了嗎？」，但陳醫生見到男病人血糖達600mg/dL（若空腹血糖高於126mg/dL，通常診斷為糖尿病），明顯血壓失控，而且肝腫瘤達到8厘米，相信是長期放任導致。妻子稱不知道丈夫有否覆診服藥，直言對方3年前搬去台南後，和家人關係疏離，陳醫生形容「他（病人）的人生，彷彿就從她的世界裡被切掉了一塊」。

「女同學」每天探病 關係呼之欲出

陳醫生以為男病人是「1個放棄治療、與家庭疏離的男人」，但卻有1名女子自稱是男病人「同學」，每天前來探病，「她問的問題很精準，連病人的用藥史、生活習慣都講得出來」，明顯參與過男病人生活，相信是其現任伴侶。

妻子現身得知小三存在

2天後，病人的元配終於出現，護理師不知情下向她詢問，男病人轉到其他病房後，「是誰照顧呢？我們要交待一些注意事項，是不是那位每天來的阿姨呢？」，妻子「表情瞬間冷掉」，反問「她每天都會來？」，明顯知道小三的存在。

2女當場爆發衝突

當男病人轉出加護病房後，「女同學」抵達醫院，聽到「太太今天有來」時，表現驚慌，卻連續2次詢問男病人「轉到哪一床？」，護理師沒有直接回答，反建議「你可以先想一下，要不要現在上去找他」，最終「女同學」還是去了。陳醫生形容「不到半小時，病房廣播找警衛，整層樓都聽得見爭吵聲」。

醫生慨嘆︰那場衝突，只是時間早晚的問題

陳醫生表示，妻子不知道男病人病情，每日出現的「同學」卻掌握所有細節，她們「直到他差一點走了，才第一次正面撞上」，當其他人介入婚姻，「那場衝突，只是時間早晚的問題」。

延伸閱讀：

港妻北上酒店捉姦！鬧爆公務員夫：咁X無道德 怒揭小三真身外貌

科技捉姦！掃地機抓包男友出軌現場 小三露腿玩貓 全網貓奴震怒

文章授權轉載自《香港01》