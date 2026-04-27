青少年沈迷手機 專家曝網路世代想什麼…溝通4招家長變神隊友

隨著智慧型手機愈來愈普及，許多青少年幾乎手機不離身，「沉迷手機網路、訊息已讀不回等，已是家長心中普遍的痛。」北市警察局少年輔導委員會萬華少輔組日前邀知名心理師暨暢銷作家王雅涵，帶家長重新解讀孩子的內心語言，並提出四大溝通金律，讓父母從單純監控者轉變為引導者，預防孩子犯罪與受害。

「如果我們只看見孩子在『玩手機』，卻沒看見他在『交朋友』或『抒發壓力』。王雅涵點出網路世代關鍵，她表示，網路已成為孩子「社交能量」的核心。當家長將手機視為影響課業的罪魁禍首時，孩子卻是在網路遊戲中尋求成就感，在社群中找尋認同。

台北市少年輔導委員會也從實務觀察發現到，青少年過度濫用3C產品，往往伴隨不當網路交友及觸法風險。因此，父母如何引導是預防少年犯罪與受害的重要關鍵。

王雅涵說，網路世代網路已成為孩子「社交能量」的核心。她也提出四大溝通金律：讓家長從「評審員」變「神隊友」。第一，針對家長最困擾的對話僵局，王雅涵心理師提出了四大實用撇步，協助家長重啟溝通大門。

第一，「不要急著說教」：當孩子分享網路趣聞時，先給予好奇與回應，而非只記得詢問：「功課寫完了沒？」第二「不要隨意斷網」：強行沒收手機往往是切斷親子對話的開始，應以「平等約定」取代「權力威脅」。

第三，「不要只當評審員」：停止對於孩子使用網路行為的評分，嘗試擔任一名好奇的觀察者，參與孩子的興趣。第四，「連結優於糾正」：建立穩固的情感連結後，家長的建議才有分量。先有關係，才能管教。

台北市政府警察局少年警察隊隊長張翊軒呼籲，網路資訊紛雜多樣，家長的陪伴與識讀引導至關重要，唯有孩子提升資訊辨識能力，才能避免落入資訊陷阱，有效防範網路風險。