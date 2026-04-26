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國三女兒沉迷滑手機 媽沒收驚見駭人對話網急勸：快報警

聯合新聞網／ 綜合報導
面對孩子可能遭遇網路性剝削危機，網友呼籲家長切勿劈頭責罵，應先冷靜了解原因、給予真實案例的震撼教育，並截圖報警、阻斷陌生訊息來源以保護孩子。示意圖／ingimage
面對孩子可能遭遇網路性剝削危機，網友呼籲家長切勿劈頭責罵，應先冷靜了解原因、給予真實案例的震撼教育，並截圖報警、阻斷陌生訊息來源以保護孩子。示意圖／ingimage

現代青少年人手一機，網路交友的潛藏危機也讓許多家長防不勝防。近日，一名母親發文求助，表示自己就讀國三的女兒近期頻繁滑手機，還以「查資料」為由霸佔家用手機。她起疑後強行沒收，竟驚見女兒與一名疑似大陸陌生男子聊天，對方甚至不斷引誘女兒「拍胸部與下體」的照片，還指導如何擺姿勢，讓這位母親瞬間崩潰，不知所措地向網友求援。

心急如焚的母親在臉書「匿名公社」發文表示，女兒平時很乖，母女倆也算是無話不談，但最近發現女兒常藉故霸佔手機，甚至不看書只顧著聊天。某天晚上她攤牌要求交出手機，雙方僵持許久後她直接一把搶走，女兒根本來不及刪除對話紀錄。

沒想到，映入眼簾的竟是女兒與一名大陸男子的露骨對話。男子在訊息中不斷誘騙女兒拍攝私密部位，甚至露骨地教導動作和姿勢。這位母親痛心地說：「我從他們懂事以來，就一直教導如果有人要妳拍私密部位絕對不行、要保護自己，我真的不知所措，不知道該怎麼做。」

貼文曝光後，引發眾人熱烈討論與提供建議。多數網友與過來人家長皆呼籲原PO絕對不要劈頭就罵，以免造成反效果，「這年紀的孩子正在叛逆期，越禁止她們一定會藏得更厲害」、「冷靜下來先聽聽她的想法，了解她為什麼會被對方引誘，是不是班上同學有什麼比較，或是單純因為寂寞需要人陪伴」。

不少人建議，原PO應該先與女兒進行「理性的震撼教育」。可以找尋近期震驚社會的「韓國N號房事件」或「台版創意私房」等相關新聞與紀錄片給女兒看，讓她明白傳送私密照的嚴重後果，「告訴她一旦傳過去，馬上就會被勒索、甚至被公佈在網路上，一輩子都會留下紀錄」、「要讓她知道，躲在螢幕背後的不是真愛，是會毀掉她人生的犯罪者」。

除了心理輔導與教育，許多網友也強烈建議原PO採取實質的防範措施，「先將對方的帳號拉黑刪除，並關閉通訊軟體的『接收陌生訊息』功能」、「設定家長監護模式，限制手機使用時間」、「把對話截圖留存，直接帶去報警（婦幼隊），雖然對方可能在境外或是假帳號，但報警做筆錄能給孩子一個警惕」。

大陸 智慧型手機 國中 私密處

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