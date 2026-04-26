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女友旅行行李箱堅持放1物 男生不解辯飯店也有…求評理遭狠批

香港01／ 撰文／謝茜嘉
收行李示意圖。圖／ingimage
收行李示意圖。圖／ingimage

男女行李需要大不同！有台灣男生於網上發文表示，女友旅行酒店竟堅持自帶吹風機，他覺得很佔行李箱空間，不解為什麼酒店有提供還自帶，於是拍下照片盼網友評理。

貼文底下一面倒批評男生，直指不理解女生吹頭髮的難處，「以前出遊最討厭遇到那種一直要壓按鈕才會出風的吹風機，我髮量多，等我吹完大拇指也差不多要廢了」、「如果行李箱還有空間，我也會自己帶，很多飯店吹風機風超小，吹很久，吹到會生氣」、「每次住外面民宿就是開盲盒的概念」。

該男生於Threads發文表示，「脆友們評評理！女友說要帶吹風機，不覺得很鬧嗎？很佔行李箱空間，飯店的不能吹嗎？」。照片見到，行李箱內有個黑色的摺疊式吹風機。

女友去旅行堅持帶吹風機　男生不解：佔空間酒店也有

網友紛紛揶揄男生，「男友都帶了，有差這1支吹風機嗎？」、「寧願不帶男友也不能不帶吹風機」、「五星飯店，自備吹風機二選一」、「吹風機是女生命脈之一，不能理解體諒還是單身愉快」、「我勸你考慮清楚，不然她會考慮帶吹風機還是帶你」。

網友：酒店吹風機品質不好／有人用來吹臭鞋濕襪

網友又指出，「她真倒楣，因為行李放了1支吹風機就要被你發文公審」、「已經委屈帶折疊式的，就不要再吵了！」、「吹風機算什麼，我還會加帶電捲髮棒」。

有網友解釋自帶吹風機原因，「飯店的真的不能，先不要說飯店的吹風機品質不好，會把頭髮吹乾吹爛，第二天起床髮型會超糟糕，女友髮型糟糕，心情糟糕受難的都是你。其次你沒有聽說過嗎？飯店的吹風機會有人用來吹臭鞋濕襪，還有吹一些很奇怪的地方，女生的頭髮很多吹頭時間很長，不是好像男生那樣吹兩吹，你想想那個可能很髒的吹風機長時間吹着你頭髮，真是想想也不敢想像」。

男網友：女生長髮量多還要顧髮質和捲度

甚至連同為男性的網友也不幫原PO，「我們男生頭髮少沒差，女生長髮量多還要顧髮質和捲度，所以帶慣用的好吹風機，不管是風量、風速、風形、溫度、負離子都熟悉，可以很快打理好頭髮，晚上心情才愉快。即便是最大隻的國際牌負離子也不過就是一雙球鞋的大小，我勸你想清楚」。

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文章授權轉載自《香港01》

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