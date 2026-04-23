賣房救夫卻被當提款機？婆婆竟開口要「母親節送新車」媳婦壓力爆表求助

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」的貼文引發廣泛討論。該名媳婦在貼文中透露，因為丈夫生病回鄉休養，她賣掉了市區的房子，並將一半所得轉給了丈夫。然而，婆婆卻頻頻向她提出各種經濟需求，讓她感到不堪其擾。

這名媳婦在文中表示，婆婆時常要求支付一些她認為不該由自己承擔的費用，例如更換家電、支付出國旅遊團費、購買珍珠項鍊等。

最近，婆婆又藉口「公公的車已經很老舊了，想要換新～」。原PO心裡雖然不爽，但仍跟老公商量了一下，決定將兩人使用中的舊車給公公開，再另購新車。但她也擔心，到時身為獨子的老公被情勒，新車直接被開走，他們夫妻卻必須負擔車貸，因而對此感到無比煩惱。

這名媳婦坦言，她雖然每月都有給婆婆零用錢，但仍覺得自己的經濟壓力日益沉重。她強調，孝順父母固然重要，但她不願因為自己有一筆房屋出售的收入，就必須承擔整個家庭的經濟責任。尤其是丈夫目前身體欠佳，她希望能將這筆錢留作未來的醫療和生活費用。

貼文曝光後，迅速引來大批網友留言討論。多數網友紛紛支持原PO的立場，認為不應該輕易答應婆婆的要求。有網友建議她以「娘家急需用錢」為由婉拒，也有網友直言「愚孝很可怕」，提醒她應保護自己的資產，以免陷入無止境的金錢需求中。

同時，也有部分網友持不同意見，認為應該以大局為重，適度讓步才能維持家庭和諧。一位網友表示：「讓老人家開心一點，反正他們走了，你老公又是獨子，大氣一點吧。」也有人提到，夫妻之間應該互相扶持，共同面對家庭問題。