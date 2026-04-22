不是少子化？孕妻預產期還半年 他打爆月子中心「一位難求」：業者說太晚了

少子化議題持續延燒，不少人認為關鍵不在年輕人不想生，而是現實壓力太沉重。然而，一名男網友透露，老婆目前懷孕3個月，原以為預產期還有6個多月，月子中心可以慢慢挑選，沒想到一連打了幾通電話後，熱門時段幾乎全滿，甚至有業者直言：「你的預產期如果在9到10月，現在問已經有點晚。」

該名網友昨（21日）在Dcard發文表示，他與老婆從經濟能力、教育規劃到未來環境等方面都仔細思考後，才決定生小孩，原以為台灣少子化，月子中心應該也很好預約，「結果打了幾通電話問下來，才發現我想太多了，熱門時段幾乎都在排候補了！」

最後夫妻倆找到評價不錯的月子中心下訂，但能選的房型已經不多，幾間原本有興趣的房型也快被訂光。

這段經歷也讓他納悶，明明台灣生育率持續下滑，為何月子中心仍如此難訂？他分析，可能是坐月子的觀念已和過去不同，以前多由婆婆、媽媽在家幫忙照顧，如今越來越多人傾向直接入住月子中心，實際需求未必大幅減少。再加上近年月子中心市場淘汰，不少經營不善的業者退出，口碑好的品牌反而更加集中，才會出現少子化卻一位難求的現象。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「因為現在大家更看重月子中心，雖然生的人變少，但住的比例增加」、「你現在也要問保母或托嬰喔，不然排不上，這也是搶手的」、「建議拿到寶寶手冊就要先訂月子中心，大概兩三個月就要開始面試托嬰中心」。

也有網友指出，「因為人力吃緊，床位關了很多，月子中心也倒了好幾家，所以難搶，而且你是在台北，等你去南部就知道，整棟月中能滿7成就不錯了。這個月親戚剛剖腹產，一問之下才發現，地區醫院4月生產人數只有個位數，單人病房想住隨時都有空房」、「月子中心倒很多了，而且有點像飢餓行銷，一間月子中心房型很多、看起來隨時都能入住；另一間只剩少數房型、快被訂滿。換作是你，會選哪一間？」