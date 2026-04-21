屏東老父生前「默默存18張台積電」 子女繼承逾3千萬資產卻心情複雜
許多父母為了孩子未來著想，也許早在孩子尚未出生時就開始規劃第一桶金，也有的父母透過勤儉持家替孩子留下可觀財富。作家黃大米日前在臉書分享朋友父親的故事，雖然一生勤儉但卻和4個孩子們都不親，直到過世後子女才發現老父生前默默存下18張台積電，市值已超過3000萬，但卻感嘆父親生前能對自己好一點，或是願意花時間和孩子們相處。
黃大米在臉書提到，朋友的父親雖然對股票一竅不通，但因為女兒在台積電上班，因此相信台積電是不錯的公司，遂把300多萬退休金all in換成台積電股票。
除了300多萬退休金外，朋友老父每個月也從生活費中擠出餘額加碼投資，並且透過「騎腳踏車到證券公司」這項最傳統的方法購買台積電股票。
黃大米接著寫道，直到日前老父過世後，朋友才得知父親退休後一共買了18張台積電。此外，父親早替4名孩子規劃好一切，為了節省遺產稅，這名父親用孩子的名字開立證券戶，當時購入的台積電股價約200多元，如今18張台積電市值早已超過3千萬，其餘陸續購買的ETF獲利也超過5成。
突然獲得老父的巨額遺產，黃大米提到朋友的心情十分複雜，雖然擁有大筆資金很開心，但這名朋友更希望父親生前未能讓自己過更好的日子，或是願意多花時間親近自己的孩子們。
黃大米感嘆，這種「台灣典型父親」總是未雨綢繆地替孩子們規劃未來，為了撐起整個家因此能省則省，「最大的開心不是花錢，而是看著存摺上的數字日益增加」。
關於繼承股票，「橘世代」曾整理股票的繼承、過戶步驟：
步驟一、準備文件
1.被繼承人股票
2.實體股票：實體股票正本＋股票過戶轉讓申請書＋登錄專戶存券轉帳申請書
＊適用情況：早期持有未送存集保、或持有未上市櫃公司的實體紙本股票
無實體股票：登錄專戶持股明細調整申請書＋登錄專戶存券轉帳申請書
＊適用情況：現代絕大多數股票，股票存在被繼承人的證券戶，或掛在股務代理的「登錄專戶」下
3.稅捐機關出具之遺產稅繳清或免稅證明書
4.繼承系統表
5.全部繼承人分配協議
可採取：
a.按民法應繼分辦理
b.協議分割遺產-檢附分割協議書，蓋全體繼承人印鑑證明章並檢附印鑑證明正本或經法院∕民間公證人公證
c.裁判分割-檢附法院判決及確定證明書或法院和解、調解筆錄
d.遺囑分割-檢附遺囑，須經法院∕民間公證人公證或認證，或以其他文件確認遺囑真實性
6.繼承人詳細紀事之戶籍謄本正本或新式戶口名簿影本
7.繼承人身分證明文件
步驟二、至券商股務代理部辦理股票繼承過戶
投資標的廣泛時，每家公司需準備不同文件，繼承手續繁雜；涉及除權息、下市公司（需找公司股務單位）
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