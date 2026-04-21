屏東老父生前「默默存18張台積電」 子女繼承逾3千萬資產卻心情複雜

許多父母為了孩子未來著想，也許早在孩子尚未出生時就開始規劃第一桶金，也有的父母透過勤儉持家替孩子留下可觀財富。作家黃大米日前在臉書分享朋友父親的故事，雖然一生勤儉但卻和4個孩子們都不親，直到過世後子女才發現老父生前默默存下18張台積電，市值已超過3000萬，但卻感嘆父親生前能對自己好一點，或是願意花時間和孩子們相處。

黃大米在臉書提到，朋友的父親雖然對股票一竅不通，但因為女兒在台積電上班，因此相信台積電是不錯的公司，遂把300多萬退休金all in換成台積電股票。

除了300多萬退休金外，朋友老父每個月也從生活費中擠出餘額加碼投資，並且透過「騎腳踏車到證券公司」這項最傳統的方法購買台積電股票。

黃大米接著寫道，直到日前老父過世後，朋友才得知父親退休後一共買了18張台積電。此外，父親早替4名孩子規劃好一切，為了節省遺產稅，這名父親用孩子的名字開立證券戶，當時購入的台積電股價約200多元，如今18張台積電市值早已超過3千萬，其餘陸續購買的ETF獲利也超過5成。

突然獲得老父的巨額遺產，黃大米提到朋友的心情十分複雜，雖然擁有大筆資金很開心，但這名朋友更希望父親生前未能讓自己過更好的日子，或是願意多花時間親近自己的孩子們。

黃大米感嘆，這種「台灣典型父親」總是未雨綢繆地替孩子們規劃未來，為了撐起整個家因此能省則省，「最大的開心不是花錢，而是看著存摺上的數字日益增加」。

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