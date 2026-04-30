【小手與小爪：告別篇】楊嘉玲／生命中最溫柔的必修課：陪伴孩子與毛孩練習道別

你家的孩子曾紅著眼眶、賴在地上，甚至不惜動用所有零用錢，只為央求爸媽養一隻小狗、小貓、小兔子、小老鼠……各種可愛的動物嗎？

為什麼孩子這麼渴望養寵物？從發展心理學角度來看，寵物是孩子建立「自我效能」與「同理心」的最佳橋梁。在學校，孩子是被照顧的對象，但在毛孩面前，他有機會學習變成一位照顧者。餵食、梳毛、散步，這些瑣碎的日常，讓孩子覺得自己有能力去愛另一個生命，從中發展出責任感。

更重要的是，寵物提供全然的接納，是成長過程中最強大的心理支持。無論孩子考試是否順利，或是在外面受了委屈，毛孩那純真的眼神或擺動的尾巴，總能瞬間修補孩子受挫的心靈。

然而，這份最初的「遇見」，其實也預示了未來必然的「離別」。

陪伴孩子直視老去的勇氣

隨著孩子從稚嫩走向青澀，毛孩的時鐘也同樣走得飛快。曾經跳躍奔跑的背影變得蹣跚，明亮的眼神蒙上白翳，睡覺的時間也愈來愈長。這往往是孩子第一次直面「衰老」。

身為家長，我們有可能會想要保護孩子免於哀傷，甚至試圖掩飾毛孩的病痛。但正如我常常分享的：「情緒的出口，需要建立在現實的理解之上。」逃避老化，反而會讓孩子在真正面臨死亡時，不知所措。

當毛孩變老了，正是父母帶著孩子學習「告別」的機會。家長可以引導孩子觀察毛孩的變化，例如進食或毛色的改變，告訴孩子：「就像爺爺奶奶、外公外婆會變老一樣，小花現在走路慢了，是因為牠把一生的力氣都用來陪你長大了。」

在這個階段，家長的陪伴重點在於「調整期待」。讓孩子理解，愛的交流不再只是玩耍，而是安靜地坐在牠身邊，為牠換盆新鮮的水，或是在牠耳邊輕輕說話。這種「不求回報的守候」，是生命教育中最深刻的一課。

夠幸運的話，毛孩會用牠的方式，讓我們知道時間不多了，當醫生宣告所有醫療都無效，或是看著毛孩的氣息漸漸變弱，死亡的腳步逼近，這時候，孩子會意識到分離就在眼前，情緒變得又大又多。

小一點的孩子，有可能會生氣，覺得是醫生沒盡力，或是怪父母不救牠；也可能會非常害怕、難過，不願意靠近毛孩，變得很難溝通。

大一點的孩子，則可能會出現自責的情緒，想著：「如果我那天多陪牠玩一下就好了。」「是不是我沒照顧好牠，牠才會生病？」

淚水也是生命循環的禮物

在這些混亂的情緒面前，父母最難，但也最重要的任務是：「先穩住自己」。

很多父母因為也沉浸在悲傷中，或不忍心看孩子痛苦，會急著說：「別哭了，我們再去買一隻新的。」「牠去當小天使了，你要為牠開心。」然而，這些安慰往往像一堵牆，擋住了孩子宣洩悲傷的通道。

面對死亡，父母無須假裝堅強。若也想哭，請在孩子面前流淚，這是在告訴孩子：「難過是正常的，因為我們是如此愛牠。」父母要成為一個「情緒容器」，容納孩子的憤怒、恐懼、不捨與遺憾。不必急著給答案，只要靜靜陪著孩子，承認這份失去的痛。

告別，需要儀式。無論是簡單的埋葬、火化，或是為牠做一本相簿、寫一封信。儀式的意義不在於形式，而在於給悲傷一個「出口」與「定位」。

家長可以帶著孩子回憶毛孩的點點滴滴，像是問孩子：「你覺得小花這輩子最開心的事是什麼？」「牠教了你什麼重要的事情？」最後，帶著孩子說「謝謝你來到我的生命裡」，那份斷裂的連結就會在心理重新接回。死亡雖然帶走肉體，但關於愛與被愛的經驗，會內化成為孩子性格的一部分。

養寵物，是場關於「生命循環」的縮時攝影。孩子從中學會了照顧的責任，經歷了陪伴的溫暖，最終在告別的淚水中領悟生命的短暫。

身為家長，我們無法替孩子擋掉人生必然的失去，但我們可以牽著他們的手，在心碎的時刻練習呼吸。當家中的毛孩離去，請記得告訴孩子：「傷心不是因為我們做錯了什麼，而是因為我們曾經那麼深刻地愛過。」

這份心碎是生命的勳章，在未來的某一天，當孩子變成一個溫暖，能給愛的大人時，你會發現，那隻曾經陪伴他們長大的毛孩，其實從未離開過。