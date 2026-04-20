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想討拍卻翻車！人妻嫌大姑多管閒事 網一面倒開轟「廁所自己用自己洗」

聯合新聞網／ 綜合報導
姑嫂紛爭示意圖。圖／AI生成
姑嫂紛爭示意圖。圖／AI生成

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，內容引發網友熱烈討論。該網友表示，自己住在2樓，而公婆則住在3樓，某天大姑告訴她：「2樓廁所是你們自己家庭使用的，就應該自己清潔，不要丟給婆婆洗。」原PO對此感到相當不滿，認為大姑「管太多」，並質疑：「干她什麼事？」

然而，這篇貼文不僅未獲得其他網友的同情，反而引來一片批評聲浪。許多網友紛紛留言力挺大姑的說法，認為「自己使用的廁所本來就應該自己清潔」，並對原PO的態度提出質疑。

有網友回應：「大姑說得很對啊，換作是妳母親去幫別人洗廁所，妳會怎麼想？」也有人表示：「自己用就要自己洗，這是基本的生活常識。」甚至有網友直言：「妳是不是在婆家太懶惰了？可見妳的廁所已經髒到婆婆受不了才會幫妳洗。」

面對眾多負評，部分網友認為原PO應該自我反省，「大姑的觀念沒有問題，這次我支持她」、「難得看到留言是挺婆家的」。

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