聽新聞
0:00 / 0:00
想討拍卻翻車！人妻嫌大姑多管閒事 網一面倒開轟「廁所自己用自己洗」
有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，內容引發網友熱烈討論。該網友表示，自己住在2樓，而公婆則住在3樓，某天大姑告訴她：「2樓廁所是你們自己家庭使用的，就應該自己清潔，不要丟給婆婆洗。」原PO對此感到相當不滿，認為大姑「管太多」，並質疑：「干她什麼事？」
然而，這篇貼文不僅未獲得其他網友的同情，反而引來一片批評聲浪。許多網友紛紛留言力挺大姑的說法，認為「自己使用的廁所本來就應該自己清潔」，並對原PO的態度提出質疑。
有網友回應：「大姑說得很對啊，換作是妳母親去幫別人洗廁所，妳會怎麼想？」也有人表示：「自己用就要自己洗，這是基本的生活常識。」甚至有網友直言：「妳是不是在婆家太懶惰了？可見妳的廁所已經髒到婆婆受不了才會幫妳洗。」
面對眾多負評，部分網友認為原PO應該自我反省，「大姑的觀念沒有問題，這次我支持她」、「難得看到留言是挺婆家的」。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。