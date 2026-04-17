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媳顧病兒難分身…婆婆怒午餐沒著落連嗆聲 夫1舉動眾人讚爆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻抱怨公婆住她家，家事、顧孩子都沒有幫忙到，還嗆說「以後有女兒可以靠，幹嘛靠兒子？」最後下場就是被趕走。 示意圖／AI生成
一名人妻抱怨公婆住她家，家事、顧孩子都沒有幫忙到，還嗆說「以後有女兒可以靠，幹嘛靠兒子？」最後下場就是被趕走。 示意圖／AI生成

多數女性最擔心結了婚後，婆媳關係是否能融洽。有一名人妻發文抱怨公婆和他們一家人同住，她每天要照顧兩個年幼孩子還得準備三餐給公婆吃，日前因為孩子生病，她一夜沒睡，隔天想請婆婆暫時自行料理午餐，沒想到卻遭嗆，所幸先生站在她這邊，但也讓原PO相當心寒。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示自己和先生買了一間房子，公婆也搬來和他們一家同住，而她每天要照顧2歲跟4歲的孩子，還得照料兩老的三餐，讓她忙碌不堪。日前孩子感冒發燒，原PO照顧了一夜都沒睡，隔天早上還要準備早餐給公婆吃，但也因為應付不來，因此想請婆婆先自行準備午餐和公公一起吃。

沒想到婆婆竟然回說「妳兒子發燒，妳整晚不睡幹嘛？」原PO聽了非常不高興，回嘴說「婆婆，有一天妳也會不舒服也會老，不是也要靠我們夫妻照顧您？」但婆婆卻直言「我有女兒，幹嘛靠兒子？」讓她聽了相當無言，所幸先生當下看到監視器時，立刻要求媽媽去女兒家住。原PO擔心事後婆婆會再回來和他們同住，於是發文求助大家，希望網友們給予建議。

貼文一出，留言一面倒痛批這名婆婆行徑太惡劣，「這話請她再說一遍，記得錄音要吵才有證據」、「沒有互相就不是可以同住的家人」、「有經濟支持嗎？沒有就各自安好？」、「換鎖，每個月給幾千孝親費，不要再讓她回來」、「當初20年前婆婆也是如此回我，所以現在送客」、「曾經她也是為人母、照顧幼兒，為何不能同理心體諒幫忙媳婦？」、「有的老人就是要擺架子給媳婦看」。

不少人也大讚原PO的老公是神隊友，「妳老公真讚」、「神隊友，有夠給力」、「還好妳先生是正常人」、「這個先生很明理」、「重點是老公很給力，聽到親生媽這樣說了，能真正做出後續處理的，才是真正的神隊友」。

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