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他月收入20萬相親卻被打槍 職業曝光掀熱議：關鍵不在金錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名魚販透露自己月收入20萬左右，但相親時對方聽到他的職業立刻打槍，讓他非常受挫。示意圖／AI生成
一名魚販透露自己月收入20萬左右，但相親時對方聽到他的職業立刻打槍，讓他非常受挫。示意圖／AI生成

在現代擇偶條件中，「高薪」是否就等同於入場門票，引發討論。一名在魚市場經營多年的男網友於社群平台Threads發文表示，自己月收入高達20萬元，但在相親過程中，卻因「魚販」身分屢遭拒絕，讓他相當困惑，質疑職業的社會觀感是否比實際收入更重要。

為此，他曾詢問任職公務員的表姊，對方坦言，在收入相近的情況下，會傾向選擇一般工程師，不僅「說出去較有面子」，也較能接受其工作環境。此外，長期接觸魚貨可能殘留的氣味，也讓不少人卻步。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論。不少人指出，許多女性擔心婚後需辭去原有工作、協助顧攤，導致職涯中斷，甚至付出勞力卻未必獲得保障，增加不確定性，「我女，只擔心一件事，會不會在一起後就必須去幫忙你的攤販？」、「你只要保證她不參與你的行業，能繼續自己的工作，基本上還有50%的機會，不然就算了」、「我是豬肉攤販的女兒，要我也不願嫁給菜市場攤販」、「有部分女生應該會擔心，魚販賺得比上班族多，會被要求離職幫忙」。

除了職涯考量，生活作息差異也是一大挑戰。魚販多半凌晨四點開工，中午收攤，與一般朝九晚五的生活節奏落差甚大，恐影響相處時間與感情培養。另有過來人分享，魚市場氣味附著力強，即便加強清潔仍難完全消除，對日常生活造成影響。

面對各方意見，原PO坦言開始反思自身人生。他表示，從小到大幾乎都在市場度過，至今34歲仍缺乏休閒與社交生活，「等於賺到了錢，卻放棄了生活」。最終，他決定暫停相親，並嘗試跳脫既有生活模式，重新尋找熱愛與人生方向。

相親 月收入

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