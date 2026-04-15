帶嬰兒出國是虐嬰？ 他怒轟父母滿足虛榮心 網掀兩極戰火

孩子一轉眼就會長大，許多父母為了替孩子們留下美好的回憶，喜歡帶著孩子出國，並在社群上分享溫馨的家庭旅遊照。然而，這番景象卻引發部分民眾反感。近日，一名網友發文痛批，帶兩三歲以下的嬰兒出國根本是種「極度自私的表現」，不僅折磨小孩，更對其他旅客造成困擾。

一名網友在Dcard閒聊板發文，直言看到「帶寶寶出國」的貼文就覺得火大。他認為，嬰兒的大腦發育尚未健全，兩三歲前的事情根本不會有記憶，父母宣稱「想給孩子留下美好回憶」，說穿了只是為了發社群、滿足自己「即使有了小孩也能生活精彩」的虛榮心。

原PO更列出帶嬰兒出國的三大罪狀： 1.折磨嬰兒生理：飛機起降的耳壓變化連成人都會感到不適，對無法表達的嬰兒來說無疑是種折磨。 2.濫用優先禮遇：批評部分家庭「解壓縮」，利用嬰兒優先報到與登機的權利，讓爺爺奶奶、姑嫂嬸嬸等一大群親友跟著插隊當「快速通關」。 3.公共場所擾民：不滿有些父母為了省錢堅持搭大眾運輸，推著龐大嬰兒車在擁擠的電車中卡位；在飛機或餐廳遇到小孩哭鬧時，更常戴上耳機裝死，擺出「我也沒辦法」的態度，放任小孩影響他人。

原PO在文末重話抨擊，如果真的愛小孩就應該考慮生理狀況，而不是強迫孩子們配合成人的慾望，「這種行為不叫勇敢帶娃，叫自私透頂。」

貼文曝光後，許多有育兒經驗的家長與持反對意見的網友紛紛跳出來反擊，認為原PO的言論太過以偏概全，「飛機是大眾運輸工具，嬰兒本來就有購票搭乘的權利」、「很多父母在飛機上都很努力安撫小孩，不該因為少數失職的恐龍家長就一竿子打翻所有人」、「出國探親、就醫的嬰兒也很多，怎麼分辨誰是去玩？」

更有網友引述兒童心理學專家的觀點反駁「無記憶說」，指出雖然3歲前屬於「內隱記憶」，孩子長大後可能記不得具體景點，但旅遊過程中豐富的環境刺激與感官體驗（如新聲音、新氣味），能促進寶寶大腦前額葉皮質的發育，並透過父母全心的陪伴，建立充滿安全感的人格基礎。

但是也有不少曾受「嬰兒哭鬧」之苦的網友發聲力挺原PO，「搭長途紅眼航班遇到嬰兒哭整路，真的會理智線斷裂」、「大家花一樣的錢，憑什麼要忍受別人育兒失敗的成本」、「不反對帶嬰兒出門，討厭的是那些放任小孩尖叫、踢椅背卻裝死的父母」。

不過，多數較為理性的網友出面緩頰，指出公共空間本就需要互相包容。家長帶小小孩出門時，應盡量避開紅眼航班，並做好安撫的萬全準備；而一般乘客對於已經盡力安撫卻仍無法控制嬰兒哭鬧的父母，或許也能多一份體諒，減少對立與衝突。