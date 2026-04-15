愛愛後撕裂痛爆！她怨男友太大 醫搖頭：關鍵是「太衝洞」

一名女子在社群平台發文求助，表示與男友發生性行為後，會陰部經常出現疼痛甚至撕裂傷，即使使用潤滑液仍無法改善，讓她忍不住懷疑是「男友尺寸太大」導致不適，引發網友熱議，也釣出泌尿科醫師親自解答。

原PO在Threads指出，自己與男友「性器不太合」，原因是「他太大了」，每次親密行為後會陰部都會受傷，情況反覆發生，讓她相當困擾，因此上網詢問是否有其他解決方法。

對此，泌尿科醫師戴定恩留言，陰道本身具有高度彈性，「是可以生小孩的，男生的陰莖應該沒有大成這樣」。一般男性陰莖尺寸不至於大到造成這類傷害，除非是先天結構異常，否則多數問題關鍵其實出在「技巧」，包括潤滑是否充足，是否有充分前戲，以及進行時的節奏控制，「太衝洞是會受傷的」。

另一名泌尿科醫師顧芳瑜則補充，建議可從三個面向檢視問題。首先，觀察男性勃起後是否有彎曲情形，若角度異常，特定姿勢確實可能造成不適；其次，許多情況與前戲不足有關，當潤滑不夠時就進行性行為，容易導致受傷；至於「尺寸太大」的極端情況，顧芳瑜也坦言，臨床上確實存在「陰莖縮小手術」，但屬於非常少見且是最後手段，除非嚴重影響生活，否則不建議輕易考慮。

有網友留言，自己也曾因為這問題去看婦科，「但醫生說沒有容納不了的性器，只有不適應跟太緊張而已，下次可以請他慢慢放進去先不動，讓妳先適應看看那個尺寸在裡面的感覺，主要也是要能放鬆才能自然濕潤，還有情趣增加興奮度讓陰道擴張」、「其實沒有容納不下的溫潤通道，問題應該是在於前戲不夠，讓妳沒有足夠高漲的反應來接納」。

泌尿科體系高銘鴻院長指出，陰莖尺寸對快樂程度有一定影響，但這個影響因人而異。有些人認為較大的尺寸能帶來更多的性快感，因為它能更好地刺激敏感部位；但也有些人認為尺寸並不是最重要的，技巧和情感交流才是關鍵。因此，找到適合彼此的方式，互相滿足，才是達到性快樂的最佳方法。