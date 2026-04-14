不吵架是感情好？心理學家揭「零衝突」3隱形陷阱：親密度如溫水煮青蛙

在社群媒體與大眾心理學盛行的時代，大眾總追求著一種「靈魂伴侶」式的境界，要能心有靈犀、相處和諧，且最重要的是「從不吵架」。許多人將「不爭執」視為關係成功的金牌勳章，認為這代表了極致的兼容性與穩定。

但據美媒《Psychology Today》報導，擁有15年臨床經驗、專攻關係與創傷的心理學博士傑森．林德（Jason N. Linder）表示，在諮商室裡，最讓他感到心底發涼的並非大聲爭執的伴侶，而是那些帶著微笑說出「我們從不吵架」的案例。他指出，缺乏衝突，往往是關係中「最紅的紅旗」（最危險的警訊）。

林德博士引用關係研究權威約翰．高特曼（John Gottman）在1989年的研究，數據顯示，那些願意面對困難議題、甚至在過程中顯得有些「混亂」的伴侶，其關係韌性遠高於那些始終退縮、避而不談的人。近期研究更進一步證實，當伴侶長期逃避歧見，關係會進入緩慢凋零，表面看來風平浪靜，實則是一次次退讓，犧牲真實的自我與需求。

林德博士指出，當伴侶宣稱他們不爭執時，通常並非真的和諧，而是落入以下三種陷阱：

消失的自我

其中一方為了維持和平而學會「隱身」，將所有不滿吞進肚子，這種和平是假象，因為真正的連結必須建立在真實的自我之上。

權力失衡

關係中存在顯著的地位不平等（如經濟、情感依賴），導致弱勢的一方選擇「安靜」。

遺漏偏差（Omission Bias）

雙方都太害怕吵架會破壞關係，卻忽略了「不處理差異」才是更大的風險，最終導致親密度像溫水煮青蛙般消失殆盡。

情緒取向治療大師蘇．強森（Sue Johnson）曾言，多數的爭吵本質上都是一種「依附抗議」，是在確認對方是否還在乎自己。林德博士解釋，健康的關係就像健身，肌肉必須經過微小的「斷裂」（衝突）與「修復」，才會變得更加強壯。

高特曼博士的研究也強調，這並非鼓勵大眾進行羞辱性的謾罵（如輕蔑或冷戰），而是提倡「誠實的參與」。真正的親密並非不存在衝突，而是在兩個獨立的個體之間，擁有即使意見分歧，也能堅守自己的觀點與需求，並共同面對的勇氣。