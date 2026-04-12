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三好丈夫帥又富！驚揭多年與劈腿舊愛見面吃飯 人妻：不想離婚

香港01／ 撰文：賈桂琳
台灣1名人妻在網上大嘆，自己丈夫無論外表、收入及個性都很好，是名副其實的「三好」丈夫，她最近發現丈夫原來一直和婚前腳踏兩條船的「劈腿」女子聯絡，查看2人的Line對話並不露骨，但每年都會見面。圖／AI生成
台灣1名人妻在網上大嘆，自己丈夫無論外表、收入及個性都很好，是名副其實的「三好」丈夫，她最近發現丈夫原來一直和婚前腳踏兩條船的「劈腿」女子聯絡，查看2人的Line對話並不露骨，但每年都會見面。圖／AI生成

「我不想離婚，到底為什麼會這樣？」台灣1名人妻在網上大嘆，自己丈夫無論外表、收入及個性都很好，是名副其實的「三好」丈夫，她最近發現丈夫原來一直和婚前腳踏兩條船的「劈腿」女子聯絡，查看2人的Line對話並不露骨，但每年都會見面。人妻雖擔心丈夫出軌，但坦言不想離婚。有過來人建議她還是要考慮離婚，「過來人的經驗，他們斷不掉」。

丈夫「大家都說很好」　驚揭丈夫與婚前劈腿女生長年聯絡

原PO在facebook群組「靠北婚姻」發文，哭訴發現丈夫和婚前的劈腿對象持續聯絡。她表示丈夫長得好、收入高、性格和善，是公認的好男人，「大家都說很好的先生」。兩人結婚多年，更育有子女，家庭看起來幸福美滿，不過婚前其實有小插曲，2人在交往期間丈夫曾腳踏兩條船「劈腿」1名女生，雙方偷偷發展1年，被她發現後丈夫和該女生「斬纜」，馬上向她求婚。直到最近，她發現丈夫原來一直和該女生有聯絡。

每年約見面　丈夫安排漂亮餐廳約女生吃飯

原PO偷看丈夫的LINE記錄發現，丈夫「每年會要求幾次跟對方碰面，可能一年碰面一次左右」，其間有1、2年沒有約成，雙方對話紀錄並不露骨，也不算經常聊天，「但是看到先生找漂亮餐廳約對方吃飯，換了新車後約對方出來開開看他的車」。

她還發現丈夫曾請假帶該女生去吃飯，就連夫妻出國旅遊也要跟對方傳訊，說「等我回來再約妳」，字字戳心，不敢想像有何內情。原PO坦言不想離婚，抱怨「到底為什麼會這樣」。

網友質疑丈夫是渣男 過來人：他們斷不掉

貼文令網友唏噓，認為其丈夫婚前已劈腿就證明是「渣男」，婚後繼續出軌，原PO極力想起丈夫好的一面，只是在逃避現實，「得不到的永遠最美，我們就是不美的那個」。現時的種種只是在證明丈夫想重溫舊夢，「心中還是有她的位置」。

有網友認為原PO應和丈夫坦誠相對，「這種狀況不能放任，不然長痛不如短痛」，但有過來人建議原PO果斷離婚，「離吧！過來人的經驗他們斷不掉，痛苦的是自己」。

遇同類情況宜先行保存聊天紀錄、約會憑證自保

針對這種事情，根據香港《婚姻訴訟條例》，若配偶存在不合理行為導致婚姻破裂，女方及時暫時不離婚，也應該妥善保存聊天記錄、約會憑證等證據；若後續決定離婚，可憑證據爭取合理財產分配與子女撫養權。

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文章授權轉載自《香港01》

丈夫 離婚 出軌

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