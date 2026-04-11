一說職業就冷掉？他月薪6萬交友仍碰壁 網揭：問題不在這

條件不差卻總被打槍？一名男網友分享，自己透過交友軟體認識不少女生，原本聊天都很順利，但只要一提到職業是「廚師」，對方態度就明顯冷掉，讓他忍不住感嘆「難道職業真的有高低之分？」，貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在臉書社團「匿名公社」表示，自己今年32歲，與多名女生見面互動都不錯，氣氛也算融洽，但只要話題轉到工作內容，透露自己是廚師後，關係往往急轉直下，甚至直接沒有後續發展。

這名男網友進一步說明，自己每月收入接近6萬元，工作穩定，也能彈性安排休假，一週可挪出1至2天陪伴另一半，年假更有28天，甚至自信表示未來有能力在台北大安區置產，自認條件並不差，卻在感情路上屢屢碰壁。

這名男網友坦言，過去談過兩段感情，一直相信只是還沒遇到合適的人，但隨著時間過去，也逐漸感受到現實壓力，開始懷疑「職業」是否真的影響他人觀感？

貼文一出後，不少網友都表示「男友是廚師很加分耶，我某個家人以前男友是廚師，煮的東西超級好吃，可惜分手之後都吃不到了」、「我以前交往過廚師，挺好耶，都可以點菜，吃得很滿足」、「應該發揮你專長，煮飯給她吃，抓住她的胃」、「我看過一些男廚師招待女生的節目，連我都愛上男廚師了」。

不過，也有部分網友認為「可能是外貌協會」、「盡力就好，永遠比不上，我一個月20萬也是被說不夠啊」、「不是廚師這職業的問題，是薪水5萬多的問題」、「相親過幾次，對方都希望是公務人員還是老師，聽到做生意的馬上謝謝不用聯絡了」。

不過，你交往前會看另一半的薪資嗎？本站曾報導，一名女網友分享，自己和男友的價值觀有點差距，她自認有野心，但男友對賺錢慾望非常不強烈，連月收入都只有1萬8千元，不知道這樣的感情是否要堅持下去？

對此，不少網友直接勸她分手，指出「分了吧，不是1萬8的錯，是沒上進心、沒有目標是很可怕的事啊」、「價值觀不合還是趕快分」、「以情侶來說，很多事情不能一起做，因為世上很多事情都要錢」、「講不聽的話建議分手，以後一堆破事都要用到錢」。