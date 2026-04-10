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北大PUA案害死才女！夯劇《危險關係》原型「包麗事件」太震撼 媒體人也看不下去

聯合新聞網／ 綜合報導
孫儷在《危險關係》中，顛覆過往「大女主」形象，首度挑戰被操控的受害者角色。 圖／iQIYI愛奇藝國際版提供
孫儷在《危險關係》中，顛覆過往「大女主」形象，首度挑戰被操控的受害者角色。 圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

孫儷吳慷仁主演的影視劇集《危險關係》近日引發話題，不過也有觀眾因劇情原型涉及真實社會案件而選擇拒看。資深媒體人「莎莉夫人」在臉書發文表示，該劇改編自震驚中國大陸社會的「北大包麗案」，題材涉及感情操控（PUA），讓她感到強烈不適。

莎莉夫人指出，《危險關係》故事原型為北京大學學生「包麗事件」。她簡述案件經過，指出包麗在戀愛關係中長期遭對方精神控制與羞辱，甚至被要求做出多項極端行為，最終於2020年自殺不幸離世。

她直言，並非因為是吳慷仁到對岸拍攝的第一部戲而不看，而是對「感情操控」題材的戲劇感到反感，認為「一段關係讓人失去自我，就應該離開，而不是繼續被操控」。

莎莉夫人也提到，過去對孫儷的角色印象多為堅強、理性女性，「她在我心中是女性覺醒的代表。」坦言與上一部由孫儷主演的時裝劇《蠻好的人生》中，那個充滿煙火氣又腦袋清醒的胡曼黎，相比之下有強烈落差感，認為孫儷不該詮釋對男人言聽計從、被PUA的女性，「看孫儷演包麗，就很難有代入感。」

此外，她也提及吳慷仁赴中國發展的選擇，對其「為拓展題材而接戲」的說法抱持保留態度，認為當地影視環境的限制較多，題材發展未必如預期多元。

貼文曝光後，引發網友討論。一派網友認同其觀點，認為真實案件過於沉重，「光是知道原型就看不下去」；也有人指出，這類作品具有警示意義，有助於提升大眾對情感操控與心理暴力的認識。

北大「PUA首案」震驚中國 加害者判刑

中國北京大學一宗情感操控致死案件，近年被視為「PUA（情感操控）第一案」。案件主角包麗（化名）原為名校美女高材生，卻在戀愛關係中長期遭到男友牟林翰精神虐待與控制，最終不堪壓力輕生，於2020年離世，事件震撼社會。

根據《星島頭條》報導，包麗與牟林翰於2015年在北京大學就讀期間相識相戀，起初為外界眼中的模範情侶。然而交往數月後，關係逐漸失衡。

牟林翰得知包麗並非處女後，開始頻繁以言語羞辱，並長期透過訊息施壓，貶低其人格與價值。包麗曾反駁對方言論，指出其行為屬於精神暴力，但未能阻止關係惡化。

隨著控制欲加劇，牟林翰對包麗提出多項極端要求，包括要求其在身上紋上「包麗是牟林翰的狗」侮辱性字句、強迫拍攝裸照並公開作為威脅、要求隨時回報行蹤、限制社交，甚至提出想分手要「先懷孕後再墮胎」，或進行絕育手術等不合理條件。

聊天紀錄顯示，包麗在長期壓迫下逐漸失去自我，多次試圖分手未果，反遭對方以自殘、威脅等方式挽留。

事件顯示，包麗在案發前已多次自殘，包括割腕與服藥。2019年10月，她在北京一間酒店內服藥輕生，送醫後被判定腦死，最終於2020年4月11日離世。

其母親事後公開兩人對話紀錄，內容涉及羞辱、操控與威脅，被外界形容為「不寒而慄」，事件迅速引發輿論關注。

2023年，北京市海澱區人民法院審理此案，認定牟林翰行為構成虐待罪，判處有期徒刑3年2個月，並須賠償被害人家屬經濟損失人民幣73萬餘元（約台幣344萬元）。其後上訴遭駁回，判決確定。

該案也被視為中國司法體系中，首次明確認定「情感操控」導致嚴重後果的案例之一，具有指標意義。

所謂PUA（Pick-up Artist，搭訕藝術家），近年逐漸被延伸為情感操控與精神虐待的代稱，常見手法包括持續貶低、操控情緒、建立依附關係，最終使受害者喪失自信與判斷力。

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