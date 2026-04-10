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學歷收入不重要！工程師徵友吐「3個字」超扣分 一票女性：致命傷

聯合新聞網／ 綜合報導
男女在交往前都要先了解彼此優缺點，才知道未來適不適合繼續走下去。 示意圖／ingimage
男女在交往前都要先了解彼此優缺點，才知道未來適不適合繼續走下去。 示意圖／ingimage

交朋友或尋找另一半之前，先介紹自己是最基本的禮貌，不過律師林智群透露有一名男工程師在徵友介紹中，提到「媽媽說」這三個字，讓他覺得這是最扣分的行為。貼文一出，不少女性也認為常常把「媽媽」掛在嘴邊真的會讓人興致缺缺。

林智群在臉書粉專表示，有一名男工程師在網路上徵友，介紹自己是建中和台大畢業的，並且收入豐碩，不過身高僅163公分，還有亞斯伯格症，甚至還提到「媽媽說」這三個字。林智群說身高對男生來說是硬傷，例如「身高180的醜男> 身高163的帥哥」，男生沒有170公分，可能就很難找到女朋友。

另外，雖然這名工程師坦言自己有亞斯伯格症，但林智群認為誠實未必比較好，因為可能在還沒見面之前，就被對方先篩掉。還有一個致命傷就是「媽媽說」，他認為如果是已婚有小孩，講到媽媽可能大家會覺得溫馨，但單身男子最好不要提這個，因為非常扣分。

貼文引起熱議，多數女性也認為不斷提到媽媽真的讓人印象很差，「媽寶就大扣分」、「媽寶真的不行，尤其夫妻倆的事，媽寶還要向上請示」、「媽媽說是硬傷，直接扣50分」、「已婚婦女31年經驗談：『媽媽說』是致命硬傷，還有『姐姐說』」。

其他人也表示，「這種男生一律不推薦，建議自己照顧自己」、「我認為身高還好，看到收入頗豐還需要徵友，就是個性有問題」、「看到163直接滑走，不會再往下看」、「我選人品，聊不聊得來也很重要，身高完全不是重點」、「外貌可以透過後天的改造，但身高163真的是硬傷」。

還有網友打趣地說，「如果每個月可以給老婆20萬當零用錢，不必上班，我覺得就算是153也會有很多女生排隊」、「其實收入頗豐要明確，其他都不是事，如果夠豐就差很多了」。

雖然不少人認為「媽寶」代表沒有主見，但仲誼集團執行長岳啟儒卻有不同看法，她表示很多被稱為「媽寶」的男性其實非常孝順、貼心，並強調「跟媽媽感情好」與「凡事依賴媽媽」是兩回事，關鍵在於男生是否與家人保持界線，能否為自己負責。要如何辨別「優質媽寶男」，岳啟儒建議可觀察男方是否有主見、面對重要決定能否自主、生活大小事是否仍由媽媽處理？這些比表面的互動更重要。

林智群 工程師 媽寶

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