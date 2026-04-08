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別以為小孩聽不懂！長輩愛講「1句話」逗孫 網搖頭：製造焦慮又挑撥

聯合新聞網／ 綜合報導
許多長輩以為小孩年紀小聽不懂，但專家指出，嬰幼兒能敏銳感知大人的語氣，負面言語恐造成孩子心理上的焦慮與陰影。示意圖／ingimage
許多長輩以為小孩年紀小聽不懂，但專家指出，嬰幼兒能敏銳感知大人的語氣，負面言語恐造成孩子心理上的焦慮與陰影。示意圖／ingimage

婆媳之間在育兒觀念上的摩擦，向來是許多家庭難解的習題。近日，一名媳婦發文抱怨，每逢週末回婆家，婆婆總愛對著一歲半的孫女說「媽媽不要妳了」，讓她聽了相當不舒服。更令她生氣的是，老公出面制止時，婆婆竟還笑著回嘴「她又聽不懂」，貼文曝光後引發大批人妻共鳴，怒批這是長輩最糟糕的「情緒勒索」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文分享，自己大約每兩週會帶小孩回婆家一趟，週末甚至是連假都會待好待滿。她表示，很感謝婆婆願意幫忙顧小孩，讓她有喘息的時間，且只要小孩不吵鬧，她都不會干預婆孫倆的相處時光。

然而，婆婆卻屢次對著僅一歲六個月大的孫女說：「阿嬤帶妳出去玩、妳媽媽不要妳了。」原PO表示，雖然老公聽到後會馬上出面制止，要求婆婆不可以亂講話，但婆婆總是笑笑地敷衍：「她又聽不懂。」

這番言論讓原PO心裡相當不舒服，無奈表示：「如果妳真的覺得小孩聽不懂，為什麼不說『爸爸不要妳了』？小孩黏媽媽是正常的好嗎？」她感嘆自己已經很努力給長輩與孫女相處的機會，不解婆婆為何非要用這種挑撥離間的話語，甚至萌生了減少回婆家次數的念頭。

貼文一出，立刻引發廣大地方媽媽的強烈共鳴，許多網友紛紛留言痛批這種白目行徑：「這句話是很可惡的一句話，給小孩灌輸負面情緒」、「小孩聽得懂喔！只是不會說而已」、「最討厭老人對小孩講這種話，就是在挑撥母女感情」、「這種阿嬤以後一定會常挑撥你們母女的感情」。

此外，也有不少「過來人」傳授各種霸氣反擊的招式：「下次叫先生回：小孩聽不懂，所以妳是在說給我老婆聽的嗎？」、「直接過去笑笑跟小孩說：『阿嬤都亂說話，阿嬤壞壞，來媽媽抱』」、「要回家時，就拉著妳老公的手說走走走回家了，你媽不要你了」、「下次直接對婆婆說，如果再開這種玩笑，以後就不帶小孩回來了」。

孕產兒關懷網站曾提醒，嬰幼兒在語言發展階段，雖然未必能完全理解字面含意，但能敏銳感知大人的情緒與語氣。「媽媽不要你了」這類負面話語，容易讓孩子產生強烈的不安全感與焦慮，長輩在含飴弄孫時，應多使用正向鼓勵的語言，避免造成孩童心理的陰影，同時也能減少婆媳間的無謂摩擦。

抱怨 婆婆 嬰兒 婆媳紛爭 母親 育兒

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