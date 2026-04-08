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小孩出遊長大會忘？師大生喊「別帶出門」 醫反嗆：自私厭童仔

聯合新聞網／ 綜合報導
有師大學生在Threads發文，建議「不要在小孩很小的時候帶他們出來玩，因為長大之後也都會忘記」，引發熱議。圖／AI生成
有師大學生在Threads發文，建議「不要在小孩很小的時候帶他們出來玩，因為長大之後也都會忘記」，引發熱議。圖／AI生成

台灣少子化問題日益嚴重，部分年輕人甚至出現「厭童」心態。一名師大學生在社群平台 Threads 發文，建議「不要在小孩很小的時候帶他們出來玩，因為長大之後也都會忘記」。對此，婦產科醫師蘇怡寧反諷回應，「你小時候老師教的我看你也都沒記得些什麼，你應該不用上學的」該貼文隨後遭原po刪除，引發熱議。

該名學生原先在 Threads 表示，「個人良心建議不要在小孩很小的時候帶他們出來玩，因為長大之後也都會忘記」，並建議將孩子暫時交由親戚或長輩照顧，讓旅行更輕鬆。他更直言，「小孩長大也不會怪你們的，其實主要是我被吵到了」。

對此，蘇怡寧在臉書發文指出，照這種邏輯，既然老師教的內容多半會忘記，那又何必念大學？甚至人老後可能失智、記憶衰退，是否也代表一輩子都不該出門？他感嘆，「現在有些年輕人真的很奇怪，好的不學，沒事學人家當什麼厭童仔」。

雖然原發文已刪除，但仍引來其他網友回應。有另一名師大學生留言反嗆，「真可惜，他以後說不定會教到你小孩」。蘇怡寧則感慨表示，「原來台灣未來的老師可能是這副德性」，並直言「厭童真的很自私」。

不少網友也提出不同看法，有人認為，「小孩其實會記得，只是記住的不是地名，而是和父母相處的回憶」。也有人分享自身經驗，「小時候不懂為什麼要帶孩子出國，長大後才明白，那些與家人共度的快樂，是身心成長的重要養分，甚至能用童年療癒一生」。

有家長則表示理解育兒不易，「有了孩子之後，真的更需要他人的體諒與理解，小孩有時並非大人能完全控制，他們也在學習成長」。也有人呼籲，若有能力，應帶著長輩與孩子一同旅行，「不要讓老人家默默吞下這些健康成本」。

不過，也有網友指出，多數人反感的其實是「放任不管的父母」。若帶孩子搭機或出國，應盡量配合孩子作息，「短暫不舒服的吵鬧大部分的乘客都可以接受的，但長時間真的受不了」。

小孩 出國 父母

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