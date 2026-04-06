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公婆「咬碎食物餵孫」惹怒媳婦 醫示警3風險：嚴重恐致命

聯合新聞網／ 綜合報導
牙醫師提醒，孩童早期的蛀牙大多是照顧者透過「口水餵食」傳染了轉糖鏈球菌。示意圖／ingimage
牙醫師提醒，孩童早期的蛀牙大多是照顧者透過「口水餵食」傳染了轉糖鏈球菌。示意圖／ingimage

長輩幫忙照顧孫子固然辛苦，但若育兒衛生觀念嚴重落差，往往會成為家庭衝突的導火線。近日一名人妻抱怨，公婆習慣將食物在嘴裡咬碎後再吐出來餵給孩子，屢勸不聽之下向小姑反映，竟反遭開酸。對此，曾有牙醫師嚴正警告，這種傳統的「口水餵食法」恐讓幼童陷入危險。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文吐苦水，表示公婆在餵孫子吃飯時，總是習慣先把食物放進自己嘴裡咀嚼，接著再吐出來餵給小孩。原PO對此感到相當崩潰，但經過多次溝通，長輩依然故我、毫無改善。更令她心寒的是，小姑得知此事後，非但沒有幫忙勸說，反而理直氣壯地回嗆：「有人願意幫妳顧小孩，意見不要那麼多。」

貼文曝光後，立刻引爆大批網友與家長們的怒火，紛紛留言力挺原PO：「都什麼年代了還有這種餵法，太噁心了吧」、「小姑的說法真的超無知，令人火大」、「我是絕對不可能讓小孩碰到任何大人的口水」、「如果溝通無效就自己帶，不然遲早會害慘小孩」。

針對長輩將食物咬碎餵食的行為，牙醫師曾多次在衛教平台上大力呼籲其嚴重性。醫師指出，大人與小孩共用餐具或是餵食咬碎的食物，會大幅增加孩童的疾病感染風險，其中最常見的包含以下三種：

1.轉糖鏈球菌（蛀牙元凶）：許多家長以為小孩蛀牙是因為吃太多糖，但臨床研究顯示，幼童蛀牙的細菌來源，往往是透過照顧者的唾液直接傳染。

2.幽門螺旋桿菌：這種細菌已被世界衛生組織（WHO）明確列為致癌因子，極易透過共食與口水傳播，恐對孩童未來的腸胃健康造成深遠影響。

3.牙周病菌與皰疹病毒：嬰幼兒的免疫系統尚未發育完全，若透過大人唾液不慎感染皰疹病毒，病情嚴重時甚至可能引發腦炎或肺炎等致命併發症。

醫師強烈呼籲，家長與長輩在餵食嬰幼兒時，務必使用孩子專屬的餐具，並利用「食物剪刀」將食材剪碎來代替人工咀嚼，才能徹底阻斷細菌傳播，守護孩子的健康。

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