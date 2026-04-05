做夜班保全錯了嗎？他吐真實職業秒被女生嫌 網點破1致命傷

在相親或交友場合中，職業與經濟條件往往是雙方評估的重要指標，但過於現實的反應，也常引發價值觀的衝突。近日，一名男網友分享與相親對象的吃飯經歷，當他坦承自己是「夜班保全」後，竟被女方當面嗆聲「不上進」，氣氛瞬間降至冰點。

該名男網友在「匿名公社」發文表示，日前與一名聊得不錯的女生相約吃飯，起初過程相當愉快，直到女方問起他的職業，原PO誠實回答自己是做「夜班保全」，沒想到對方聽完直接冷回一句：「你怎麼不上進點？」

面對女方的質疑，原PO僅平靜地回應：「我把工作做好、對得起薪水，就是對自己負責了。」然而，這番對話後，整個飯局的氣氛瞬間急凍，兩人只剩下冰冷的一問一答。最後，原PO選擇默默買單離場，並決定不再與對方聯絡。

原PO也在文末補充，兩人在認識初期，他就曾向女方透露自己是「租雅房、存款不到十萬」，但他刻意隱瞞了自己其實有投資股票與買房規劃的事實。他慶幸地說：「還好完全沒有提到股票及買房的事情，把最後的體面留給自己。」

這篇貼文曝光後，引發網友熱烈討論。有一派網友力挺原PO，認為女方太過現實與勢利，「這種見錢眼開的貨色，真的千萬別讓她知道你有房產跟股票，不然虧大了」、「工作不分貴賤，憑什麼保全就被看不起」、「還好你懂財不露白，不然存款可能全都被騙光」。

不過，也有許多網友對原PO「隱藏實力測試對方」的心態不以為然，直言女方的反應其實很正常，「這感覺浪費時間又浪費錢，如果有考慮交往，本來就該展現優勢，而不是去測試人性」、「你自問如果是個女人看得上自己嗎？」、「自己設定一個不上進的人設，然後再來怪女生現實，這邏輯很有問題」、「最後那句好像是你在自我安慰，看門的驕傲」。

中立的網友分析，女方在意的未必是金錢，而是「夜班保全」這個職業所代表的生活型態，「如果正值青壯年卻選擇夜班保全，的確會讓人感覺對未來缺乏規劃」、「夜班日夜顛倒，以後如果結婚生子，要怎麼配合伴侶與家庭的作息？」、「保全這份工作雖然值得尊敬，但在社會普遍認知中，確實屬於成長空間較受限的職業，女方的擔憂並非毫無道理」。

事實上，大眾普遍將保全與「低薪」劃上等號，恐是過時的刻板印象。聯合新聞網曾報導，職安署綜規組組長曹常成指出，保全業因適用勞基法第84條之1（俗稱責任制），雇主給付的最低工資必須「按正常工作時間比例增計」。以2026年法定每月最低工資2萬9,500元為基準，夜班保全因排班工時較長，法定的「薪資樓地板」實際上遠高於一般朝九晚五的上班族。

勞動部近期開罰違反最低工資的案件中，保全業占了大宗（如西北保全、東京都保全等皆有違規紀錄），開罰主因正是雇主未依比例調高底薪。這也意味著，只要在合法合規的保全公司任職，夜班保全的收入其實受到國家法規的嚴格保護，薪資不僅穩定且具備一定水準。