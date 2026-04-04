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越來越多男性寧願單身？他狠批女性「4字」嚇跑人 網友吵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
現代感情觀逐漸改變，「選擇單身」也成為不少人的生活選項。示意圖／AI生成
現代感情觀逐漸改變，「選擇單身」也成為不少人的生活選項。示意圖／AI生成

現代感情觀逐漸改變，「選擇單身」也成為不少人的生活選項。一名男網友直言越來越多男性傾向不談戀愛就是因為女性一特質，發言引發網友熱議，批他「以偏概全」、「自己養出來的」。

這名男網友在Dcard以「為什麼越來越多男生寧願單身？」為題，指出許多有交往經驗的男性，甚至部分女性，其實都能理解背後原因，點出男性選擇單身的主因就是「貪得無厭」，認為這4字用來形容女性非常貼切，更直言「聰明的男人不會想要主動自找麻煩」。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「聰明的男人，對女性的理解，不會只有『貪得無厭』四個字」、「這樣講的話也可以說男生貪得無厭欸，那麼多有女友、老婆還去嫖」、「沒必要一直戰性別，不管男女，都有好跟不好的」、「也太以偏概全了吧？不是每個人眼光都這麼差，挑到只看錢、只要你付出的對象」、「沒錯，你人間清醒，拜託大家都單身，這個世界就會很和平」、「你就只能找到這種的啊」。

不過，也有部分網友認同原PO意見，回應「只能說大多數女生會這樣，是因為男生寵壞她們」、「貪得無厭，其實是男生自己養成的」、「現在女性要求太多了，要平權，不要義務，講個AA就會被冠上軟飯男的稱號」、「如果交女友只是為了拉低自己的財富水平，那幹嘛交女友」、「女性是永遠不會滿足的生物」。

事實上，根據內政部統計，截至2025年第一季，台灣未婚戶長達171.8萬人，相較於2016年的數據增加53.8萬人。本站曾報導，瑞士近期曝光一項研究結果，發現遲遲不脫單的答案，可能和學歷、居住型態，甚至心情狀態有關。

研究指出，高學歷者更容易長期單身，與父母同住、獨居、生活滿意度較低的人，也較難進入戀愛關係；此外，男性平均單身時間也比女性更長。從研究結果可以看出，長期單身並非單一因素造成，而是心理與生活條件交織的結果。

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越來越多男性選擇單身，Dcard上男網友引發熱議，認為部分女性「貪得無厭」。部分網友反對，並指出性別關係不應以偏概全。

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