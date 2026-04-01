快訊

確定要漲了！國籍航空7日起調漲機票燃油附加費 長短程增加費用曝光

補教搶師／付出收穫不成正比 學校已非師培生唯一選擇

毀滅式報復！伊朗4月1日起將攻擊輝達、蘋果等18家公司在中東的設施

聽新聞
0:00 / 0:00

愛愛到一半男友突說「喜歡妳化妝樣子」 她秒冷掉考慮分手：很膚淺

香港01／ 撰文：田中貴
一名女網友表示，和男友「愛愛」期間，對方突稱「寶寶，我還是喜歡你化妝的樣子，不過你現在也可愛」，讓她聽完隨即性慾消失。示意圖／Ingimage
一名女網友表示，和男友「愛愛」期間，對方突稱「寶寶，我還是喜歡你化妝的樣子，不過你現在也可愛」，讓她聽完隨即性慾消失。示意圖／Ingimage

男友不接受女友素顏的樣子？台灣1名女生在網上發文大呻，表示和男友「愛愛」期間，對方突稱「寶寶，我還是喜歡你化妝的樣子，不過你現在也可愛」。原PO聽罷即性慾全失，「後面都是裝出來的」，同時想起男友過往激戰前說過「你等一下可以先洗澡就好嗎？頭髮跟臉不用」，原來不想她親熱前沖掉妝容，「現在想到真的覺得他很膚淺，他真的讓我很失望」，朋友聞訊都叫她提出分手，她目前正考慮中。

許多網友笑言「這傢伙性癖居然是粉底液啊」、「有沒有可能原本就是外貌協會了？」，但也有人提出質疑，「你覺得他喜歡你化妝的樣子是膚淺，那你化妝幹嘛？你化妝不就是覺得化妝有用嗎？你也膚淺啊」。

男友喜歡原PO頭髮

該名女生在「Dcard討論區」表示，和男友交往不久，曾問過男友「當初第一眼是看中我哪裡？」，對方解釋「眼睛跟很長的頭髮」，形容她的頭髮「很香很好摸」，所以睡前都會摸其頭髮數下，令她覺得男友並不膚淺。

親熱期間男友說︰還是喜歡你化妝

原PO最近和對方親熱，其間男友直言「寶寶，我還是喜歡你化妝的樣子，不過你現在也可愛」。原PO瞬間不想繼續，「後面都是裝出來的」。原PO想起他之前「愛愛」說過「你等一下可以先洗澡就好嗎？頭髮跟臉不用」，原本以為是男友等不及，原來只是不想她沖掉妝容。

原PO︰真的覺得他很膚淺

原PO形容「真的覺得他很膚淺，他真的讓我很失望，而且我聽完很難過」，和朋友訴苦後，他們建議「如果再有類似狀況，就叫我放生他」，但原PO仍在考慮中。

網友熱議男友態度

貼文引來大量網友討論，「自己愛膚淺又嫌別人膚淺，果然雙標」、「我幾乎不化妝，那我男友真不膚淺」、「他不應該跟你說的，如果是我，一巴掌就打過去了」。

延伸閱讀：

男友睡了親表姐！女生喝到爛醉哭揭荒唐出軌細節　網民︰請快逃！

六合彩金多寶｜男友中$6萬三獎扮無中　女生嘆心寒：驚我分佢錢？

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

「我也是女人，也會想做愛」 障礙女性說不出口的真實慾望

結婚快20年！高級餐飲連鎖店經理「已墮胎11次」 無助哭喊：我還有救嗎？

42歲大齡聖女自白：初戀墮胎陰影、戀父情結 讓她錯過幸福20年

「師父跪下來說他愛我」女徒弟認犯戒淚崩：從小沒有爸爸 我想和他消融成一體

相關新聞

愛愛到一半男友突說「喜歡妳化妝樣子」 她秒冷掉考慮分手：很膚淺

男友不接受女友素顏的樣子？台灣1名女生在網上發文大呻，表示和男友「愛愛」期間，對方突稱「寶寶，我還是喜歡你化妝的樣子，不過你現在也可愛」。原PO聽罷即性慾全失，「後面都是裝出來的」，同時想起男友過往激戰前說過「你等一下可以先洗澡就好嗎？頭髮跟臉不用」，原來不想她親熱前沖掉妝容，「現在想到真的覺得他很膚淺，他真的讓我很失望」，朋友聞訊都叫她提出分手，她目前正考慮中。

【慢慢讀．詩】洪淑苓／車過台東大橋──給敻虹

起先只想起

【小品文】林佳樺／耳裡的門

公車與捷運車廂裡乘客或坐或站，多數人耳道裡嵌著一對光滑亮殼，彷彿一扇輕巧的門，隔離了自己與外界，門內可以自由揀選聲音……

幾米／空氣朋友

空氣朋友。

【舊金山書簡】施清真／情感的金繼

物品或可修護，但回憶與感情呢？我們以金粉銀粉補綴物品的裂痕，但我們以什麼補綴回憶與感情的缺憾？……

【這個職業有祕密】Hsiaoyu／一人公司，但有堅強的團隊

2022年疫情過後，是我第一次出攤參與插畫相關活動。每當有人詢問我怎麼開始自己的插畫品牌，我便會想起自己很小的時候就到畫室學畫，且在求學過程裡，似乎一直和畫圖有些掛鉤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。