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跟朋友遊泰洗泰國浴！男友分享過程「對方是變性人」 她傻眼提分手

香港01／ 撰文／田中貴
原PO得知男友去泰國玩竟然洗泰國浴，氣得直接提分手。 示意圖／ingimage
原PO得知男友去泰國玩竟然洗泰國浴，氣得直接提分手。 示意圖／ingimage

伴侶接受色情按摩，並非每個人都可以容忍到。台灣1名女生在網上表示，男友早前和一班朋友前往泰國旅遊，出發前提及單身朋友想去體驗泰國浴，旅行結束後，男友返台坦承自己都有去洗泰國浴，對象是個變性人，「他也有簡單跟我說了一下做了什麼，我光想像到我就反胃」。男友表明不會想再去，但女生已決定分手

貼文引來許多網友留言，「嫖妓就嫖妓，不要用『泰國浴』美化」、「先斬後奏只會有無數次」、「受不了誘惑的男生，以後還是會繼續這樣做」。

原PO在「Dcard討論區」表示，男友早前和朋友到泰國旅遊，自己沒有同去，由於朋友單身，所以「未出發，先興奮」，提及想去體驗泰國浴，男友轉述給她知道，正當以為男友會拒絕之際，豈料他之後返台，主動告知自己都有去洗泰國浴，同時簡單交代過程，明言對方是變性人，形容「衝擊很大，之後不會想再去了」。

原PO受到的衝擊同樣大，「光想像到我就反胃」，不論是否變性人，「已經不重要了」，於是直接提出分手，批評男友沒有珍惜這段關係，「未來都會得到一樣的下場」。

大量網友留言指「支持分手」、「放生他繼續洗泰國浴吧」、「下一個更好」、「感覺他應該清楚知道妳不喜歡，但他還是去了，然後回來還得意洋洋跟妳分享過程，這不是坦承，是吃定妳不分手」。

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 分手

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