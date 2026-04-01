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【慢慢讀．詩】洪淑苓／車過台東大橋──給敻虹
起先只想起
「來啊來台東」的台東調
而後她們說起了你
於是，年少閱讀的碎片
像羽狀雲鋪滿了藍天
一顆靜默的藍
潛藏在某個角落
廣闊的綠原
如火後的心情繼續燃燒
──如果年少時，你曾說過
淺淺深深的話
我都會靜靜地記得
比如：最美的語音是最美的花瓣
比如：為什麼人潮，如果有方向都是朝著分散的方向
白鳥是初
我和你一樣常常想著
過了中年我一定變得傳統而平凡
詩的意象只留存在
最美的夢中最夢的美中
你不只寫愛情
那年的颱風吹斷鋼鐵大橋
卑南溪嗚咽在你的詩中嗚咽
也有人擔心
繆思鍾愛的女兒
如何在桂葉與菩提之間擺渡
而你回答以〈觀音菩薩摩訶薩〉
回答以「晚風與空無」
冬日午後車過台東大橋
橋下是砂石和雜草叢生的溪埔
她們告訴我
卑南溪的水直接流向大海
我才明白乾涸是日與夜無盡的沖刷
如同記憶被磨洗
而溪谷的泥地依然濕潤
風走過來和芒草和野花
一一握手
就是靜靜的交談
●2025年12月22日至台東大學演講，次日車旅，乃思想起台東的女兒夐虹。
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