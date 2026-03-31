顧婆婆十幾年仍被嫌…58歲媳喪夫後拒同葬 提「死後離婚」獲新生

據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，58歲主婦由美子（化名）十多年來獨自照顧84歲婆婆，丈夫生前總說「這也沒有辦法」、袖手旁觀。丈夫過世後，婆婆不但沒體諒，還責怪由美子沒照顧好他。而讓她決定離開這個家的關鍵，是丈夫「四十九日」的骨灰入塔儀式。看著骨灰放入家族墓地，她腦中閃過強烈念頭：「難道我死後，也必須跟婆婆和丈夫同葬？」這個讓她絕對無法接受的想法，促使她決定斬斷這段關係。

法會幾天後，由美子向婆家表明搬離。大姑勃然大怒，痛批她不負責任，甚至要求交出丈夫保險金來供養婆婆。但由美子早有準備，長子日前曾向她提過「死後離婚」。她私下查證，確認了這項名為「姻親關係終止申請」的法律手續，讓她有底氣地堅定拒絕婆家。

針對此制度，理財規劃師點出大眾易誤解的兩大重點。首先，許多人擔心斷絕關係會人財兩失，但配偶遺產繼承權與「遺屬年金」受領權，在丈夫死亡當下即已確立。提出死後離婚只會解除對婆家的扶養義務，完全不會導致年金或保險金被取消。其次，該手續效力僅限切斷「妻子本人」與婆家人（姻親）的法律關係。孩子與祖母、姑姑等父系親屬的血緣關係依然存在，不受影響。

最後，由美子順利完成相關手續並離開婆家。現在她住在小租屋處，靠每月約12.5萬日圓（約台幣2.5萬元）遺屬年金和自己在65歲後的「老齡基礎年金」，每月共約14萬日圓（約台幣2.8萬元），再搭配兼職維持生計。金額雖不高，但她終於擺脫沉重照護枷鎖，找回屬於自己的人生。