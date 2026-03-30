快結婚才抓包！男友手機藏祕密相簿 辯「大家都這樣」她心碎：7年全變了

交往7年，真的躲不過「七年之癢」嗎？一名香港女子在網路上分享，與男友交往7年，一直以為感情穩定甜蜜，甚至開始規劃未來婚姻生活。不料，近日男友短暫離開手機時，她卻看到有陌生女子傳訊息，進一步查看後，竟發現手機內有一個隱藏相簿。

她驚訝表示：「裡面全部都是同一個女生的照片，有自拍、有生活照，甚至還有幾張是她睡覺的樣子。」而這名女子正是男友的女同事。她當場質問男友，對方卻反應激烈，反指她「想太多」，聲稱只是「覺得那女生蠻漂亮，所以存她的照片」，甚至還說「很多男生都會這樣，不用大驚小怪」。

然而原PO仍感到非常不安，猶豫是否該繼續信任這段感情，「很怕自己7年的青春白費，但也怕自己只是在自欺欺人」。貼文曝光後，引發大量網友討論，有人直言「老天是在你結婚前給你一個大警訊，要對自己好一點，你的人生還有更好的7年」、「其實很多男生不會這樣，根本就是想出軌」、「偷偷收藏女同事照片，這行為真的有點不太正常」。

交往7年 原以為感情穩定甜蜜

原PO匿名投稿至Threads粉專「hkhearttalk」，表示與男友交往7年，一直認為感情穩定，甚至開始規劃未來，包括看房、討論結婚與生小孩等。但近期卻「發現一件非常震驚的事情」。

當時兩人一起看Netflix，男友起身去上廁所，把手機留在一旁，這時手機跳出通知，是一名陌生女子傳來的訊息。

手機藏隱藏相簿 存滿女同事照片

雖然她知道不該偷看手機，但仍忍不住點開查看，結果發現一個隱藏相簿，裡面全是同一名女子的照片，包括自拍、日常照，甚至還有睡覺的畫面。

她認出對方就是男友的女同事，「之前有提過，但說不熟」，當下她形容「腦袋一片空白，手都在發抖」。

男友回應：很多男生都會這樣

男友從廁所出來後，看見她臉色不對，詢問她是否不舒服，她直接問：「你是不是有別人了？」男友一度愣住，隨即情緒激動地否認，並反指她「想太多」。

當她進一步質問隱藏相簿的內容時，男友解釋只是因為「覺得對方漂亮才存照片」，還強調「很多男生都會這樣，不用大驚小怪」。

原PO陷掙扎：不知道該不該相信

事後她表面裝作沒事，但內心始終無法釋懷，「一直想到那些照片，連覺都睡不好」，也開始懷疑是否該繼續相信這段關係。

她坦言，很害怕自己浪費了7年青春，但同時也擔心只是自己在騙自己。

網友一面倒：別把所有男生拖下水

貼文曝光後，不少網友留言表示：「一定有問題，浪費7年也比後悔一輩子好」、「哪個男生會這樣存照片，別把所有男生拖下水」、「他的解釋根本是藉口，信一成都危險」、「不要推給其他男人，自己做的事自己負責」。

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文章授權轉載自《香港01》