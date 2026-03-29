愛愛沒鎖門！公公突闖入房 全裸人妻超崩潰 網曝「一輩子陰影」

與家人同住的夫婦，交歡時當然不想被家中其他成員看見，但凡事總有意外。台灣1名人妻在facebook群組「靠北婚姻 — 社團討論區」崩潰發文，表示有晚正和丈夫「愛愛」時，她上身赤裸正在丈夫上方位置，偏偏丈夫事前忘記鎖門，而公公沒有敲門習慣，當時便直接進來，「正好我是面對著門口，當下那場景，我都想挖洞把自己埋了算了」。翁媳們對視數秒後，老爺見狀便關門離開，原PO慨嘆「到現在都沒臉下樓」。

網友︰公公應該是回房找婆婆了

貼文引來許多網民留言，有人笑稱「公公應該是回房找婆婆了」、「自己不尷尬，尷尬的就是別人，加油，以後記得鎖門」、「一輩子陰影」、「被看光」、「他回去房間也睡不著了」。

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文章授權轉載自《香港01》