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【慢慢讀，詩】周先陌／不會老去的愛情故事
你在窗台種幾株龜背芋
「它們會一直綠」你說
彎下腰，灑水，檢查是否
長出白斑──那更難得的美
我不懂，喝茶，在沙發上練習腹式呼吸
肌肉緊繃而肚臍緊閉
臟器發出咕咕聲，拙劣模仿著沸水
你偶爾看我或秋天
彎下腰灑水。「不需要那麼多」，你說
但雨持續，雲動緩慢
我們在屋簷下伸入彼此，搬弄腹肚裡的柴薪，沾
那些白而燙手的灰燼
濕冷的天氣風乾疼痛的指尖
唯一共識是雨停，臨夜喝茶，看龜背芋
縮在窗台，虎斑貓自簾下摩娑
一縷風的誤會
水沸聲中，我們比愛更快老去
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