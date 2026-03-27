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他不解家長為何突然不曬娃「長大就不香？」 網曝現實原因：尊重他們

聯合新聞網／ 綜合報導
不少父母都喜歡在社群平台上分享孩子的照片和點滴。 示意圖／ingimage
不少父母都喜歡在社群平台上分享孩子的照片和點滴。 示意圖／ingimage

現在臉書、IG等社交平台盛行，許多人都愛PO照分享生活大小事，就連家中有小朋友的爸媽，也愛分享自己孩子的可愛照片。有網友好奇這些愛「曬小孩」的父母，為何到了一個年紀後就不曬了？

這名網友在PTT發文表示，常看到有不少家長在小孩出生後瘋狂地「曬小孩」，不論IG或臉書，甚至LINE大頭貼背景也都是孩子的照片，但讓他覺得奇怪的是，這些父母分享的都是孩子小時候或嬰兒時期的照片，等小孩長大到一個程度就不曬了，讓他不懂這是為什麼？

貼文引起不少討論，「小孩的保鮮期是到幼兒園，等上國小就莫名其妙的不可愛了」、「因為3歲開始就不可愛了，變成很煩人的小惡魔」、「長大就是炫耀功課、才藝、身高」、「剛出生時只要活著就有價值，長大了要比成績、比顏值、比能力」、「其實是很多事情不再是第一次，就沒這麼感動，爸媽也發照片發到無聊了」。

還有不少人認為孩子長大了開始有自己的想法，會注重隱私，也會使用社群平台，因此會希望爸媽不要再PO自己的照片，甚至減少和家人的合照，所以最好尊重他們的想法。

知名婦產科醫師蘇怡寧發文提醒，許多家長喜歡分享孩子成長的過程，如果分享的照片不當，可能會成為孩子成年後的「數位惡夢」，甚至嚴重影響孩子的升學、社交跟尊嚴。

隱私 蘇怡寧

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