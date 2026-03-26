他「不敢開國道」憂被女性扣分 網教行駛技巧：比平面安全

因為擔心發生危險，許多新手駕駛即便考到駕照仍不敢開高速公路。一名男網友發文，稱他雖然有駕照也有汽車，但不敢開上國道，怕載女生會使對方「涼掉」。對此，網友們指出開國道重點在於「保持安全距離」，其實比平面道路安全，並建議不要在晚上10點後開，因為很多此時國道上許多大車會開很快，並不安全。

一名男網友在Dcard發文，表示他有駕照和一輛代步汽車，不過平時只敢在家附近開平面道路，不敢開上國道。近期要開車載女生，擔心自己因為不敢國道會直接讓對方「涼掉」，正在考慮是否要用塞車當作藉口，建議對方搭大眾運輸出去玩就好，對此詢問網友們的意見。

此文一出，許多網友認為女生應該不會介意男生不敢開國道，「其實還好，這種就是加分項，學歷和收入女生才會介意，最重要的依舊是身高跟職業」、「我是女生我最介意的是長相跟家境耶」、「不會啊，總比硬要裝會結果出車禍好」、「不會，你有你的考量，我覺得可以說成怕開太久精神差出車禍，聽起來就很貼心」。

還有網友教導開國道的技巧，重點在與前車保持安全距離，只要能做到，「其實比開平面道路還安全」，也建議不要在晚上10點後開國道，因為那時大車都開很快，可能會影響到安全；更有網友建議開不快的話保持在中線或外線，有匝道時切進去中線就好，保持精神集中注意力就不會出意外。

也有網友覺得安全最重要，如果不敢千萬不要勉強，「不要勉強自己，就自己把平面道路開熟了再慢慢開始開國道，不要拿安全開玩笑」、「先說然後讓女生開，逞強反而會有點危險」、「我建議不要開，跟女生出去都直接叫計程車或Uber」。

曾有一名網友分享，有個新手駕駛朋友因不擅長開車，在方向盤上貼了一張紙條提醒自己駕駛方法，除了註明「剎車」和「油門」的位置、還寫上P、R、N、D檔位的功用，以及方向燈向上打是往右、向下打是往左的提示，許多網友看了後大驚失色，紛紛想要避開那位駕駛。