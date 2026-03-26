快訊

首宗矽光子專利戰開打 汎銓槓上光焱到底在搶什麼？

顧立雄喊「把我送懲戒吧！」軍購條例初審難有共識 最快4月底表決

柯文哲2028總統大夢還有望？若是「這幾種」判法就說拜拜

聽新聞
0:00 / 0:00

母醫院彌留…女兒見12樓窗外停駐蝴蝶 網一句英文解譯引萬人鼻酸

聯合新聞網／ 綜合報導
網友透露自己在母親彌留之際於醫院高樓窗外看見「蝴蝶」，引起廣大網友共鳴與討論。示意圖／ingimage
網友透露自己在母親彌留之際於醫院高樓窗外看見「蝴蝶」，引起廣大網友共鳴與討論。示意圖／ingimage

一名女網友於Threads發文母親於醫院正處於彌留之際，自己在醫院陪伴時，抬頭發現12樓窗外停著一隻「非常漂亮的蝴蝶」，忍不住想問：「這是媽媽嗎？蝴蝶真的會飛到這麼高嗎？」該則貼文引起近3萬名網友共鳴。

貼文曝光後，短時間內湧入上萬則留言，不少人給出溫柔回應，甚至分享自身類似經歷，認為那是一種祝福，也是告別。有人留言表示：「只要你覺得是，那就是。」認為這樣的巧合本身就是一種情感的連結；也有人形容蝴蝶象徵「輕盈、自由與轉變」，在生命最後時刻出現，像是在陪伴親人走完最後一段路。

有名網友認為畫面中的生物應是蛾，不是蝴蝶，並解釋：「你知道為什麼是蛾嗎？因為蛾的英文moth是母親（mother）的縮寫。」雖然有網友指出這並非正確語源，但這種帶有情感的詮釋仍讓不少人直呼「被暖到哭」，吸引逾2.4萬名網友留言按讚。

針對「12樓是否會有蝴蝶」的問題，也有網友從現實角度回應，指出蝴蝶、蛾，甚至蜻蜓、蟋蟀等昆蟲，其實都有可能飛到高樓層，特別是在氣流、天氣或燈光吸引下。不過即便如此，多數人仍認為，「科學解釋」與「情感連結」可以同時存在，「重要的是那一刻帶來的安慰與意義」。

留言區也出現大量網友分享類似經驗，不少人提到，在親人過世或告別之際，曾遇過難以解釋的「巧合」，包括有人表示祖父過世當天，天空出現老鷹盤旋，被視為「來接人」的象徵；也有人說在寵物離世後，家中高樓突然出現蟋蟀，彷彿是在「道別」；有人回憶，在靈堂或祭拜時，蛾停在親人身上或遺照附近，久久不離開的情形，「那些無法解釋的事情，我們稱之為愛與祝福。」

蝴蝶 母親 情感 親子

延伸閱讀

主廚劈腿女經理遭抓姦在床 「初衣食午」聲明：暫停兩人職務

腫瘤科醫師提3大抗癌飲食選擇 「彩虹飲食」提升抗氧化力

台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍

羽球／戴資穎追極光天候不佳…問AI能否衝一波？答案讓她噴笑

相關新聞

母醫院彌留…女兒見12樓窗外停駐蝴蝶 網一句英文解譯引萬人鼻酸

一名女網友表示，母親於醫院正處於彌留之際，自己在醫院陪伴時，抬頭竟發現12樓窗外停著一隻「非常漂亮的蝴蝶」，讓他忍不住發問：「這是媽媽嗎？蝴蝶真的會飛到這麼高嗎？」該則貼文引起近3萬名網友共鳴。

【情感觀察站】人魯／前女友的媽媽

或許很少有人像我一樣，與女友交往幾年後，終究未能贏得她的芳心，卻意外地深得她母親的眷愛，幾乎被當成「準女婿」般疼惜。只是情深緣淺，最終仍舊敵不過命運的流轉，徒在我的生命留下一段無可磨滅的遺憾。

【記憶抽屜】陳金鳳／我們的故事，從夜路開始

生平第一次單獨和異性走夜路，是在半個世紀前。住台北的我，彼時在讀夜校，與結識不久的台中查埔囡仔以「魚雁」方式交往。他軍校畢業後隨部隊至澎湖駐防，聚少離多，要見面得等排假，何時排假，我哪知情。

【記憶抽屜】林揚／跟老丈人說對不起

去年到陽明山祭拜岳父母回程路上，老伴忽然提起我們剛交往時，我第一次登門拜訪，卻鬧出一場「鳩占鵲巢」的糗事。那一刻，我才驚覺自己過去實在白目得可以，而將近五十年了，我竟然一直欠老丈人一個正式的道歉。

【厝內大小事】榮月／叫孩子找老爸出錢，是生活情趣

值櫃時，偶爾會碰到家長順便來繳費，那日同事A在○○媽媽離開後說：「他們家很好玩，餐費是媽媽繳，學費得等爸爸來繳。」我不禁莞爾：「我家也是，小錢我出，大錢找老爸出。」

【當代小說】閻連科／在好日子中徜徉奔跑（上）

日下少年最遙遠的行程是，拉一車廢品到縣城交到縣裡收購公司的大院裡。腳下的路雖短，可他的目光長得很。長到無邊無際去。長到天涯海角裡……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。