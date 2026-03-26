母醫院彌留…女兒見12樓窗外停駐蝴蝶 網一句英文解譯引萬人鼻酸

一名女網友於Threads發文，母親於醫院正處於彌留之際，自己在醫院陪伴時，抬頭發現12樓窗外停著一隻「非常漂亮的蝴蝶」，忍不住想問：「這是媽媽嗎？蝴蝶真的會飛到這麼高嗎？」該則貼文引起近3萬名網友共鳴。

貼文曝光後，短時間內湧入上萬則留言，不少人給出溫柔回應，甚至分享自身類似經歷，認為那是一種祝福，也是告別。有人留言表示：「只要你覺得是，那就是。」認為這樣的巧合本身就是一種情感的連結；也有人形容蝴蝶象徵「輕盈、自由與轉變」，在生命最後時刻出現，像是在陪伴親人走完最後一段路。

有名網友認為畫面中的生物應是蛾，不是蝴蝶，並解釋：「你知道為什麼是蛾嗎？因為蛾的英文moth是母親（mother）的縮寫。」雖然有網友指出這並非正確語源，但這種帶有情感的詮釋仍讓不少人直呼「被暖到哭」，吸引逾2.4萬名網友留言按讚。

針對「12樓是否會有蝴蝶」的問題，也有網友從現實角度回應，指出蝴蝶、蛾，甚至蜻蜓、蟋蟀等昆蟲，其實都有可能飛到高樓層，特別是在氣流、天氣或燈光吸引下。不過即便如此，多數人仍認為，「科學解釋」與「情感連結」可以同時存在，「重要的是那一刻帶來的安慰與意義」。

留言區也出現大量網友分享類似經驗，不少人提到，在親人過世或告別之際，曾遇過難以解釋的「巧合」，包括有人表示祖父過世當天，天空出現老鷹盤旋，被視為「來接人」的象徵；也有人說在寵物離世後，家中高樓突然出現蟋蟀，彷彿是在「道別」；有人回憶，在靈堂或祭拜時，蛾停在親人身上或遺照附近，久久不離開的情形，「那些無法解釋的事情，我們稱之為愛與祝福。」